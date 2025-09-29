NASCAR, Elliott beffa Hamlin e trionfa in Kansas

Vittoria con un sorpasso decisivo all’ultima curva per Chase Elliott in Kansas nella NASCAR Cup Series. Il #9 di Hendrick Motorsports Chevrolet non sbaglia nelle fasi finali ed accede automaticamente al Round of 8 dei Playoffs dopo uno spettacolare overtime che ha negato il successo a Denny Hamlin.

Il veterano di Joe Gibbs Racing, dopo aver dominato le due Stage, è stato tradito da un overtime, scattato in seguito ad un incidente nel finale che ha visto protagonista la Ford #38 di Zane Smith. L’americano si è ribaltato dopo un contatto in curva 3-4, fortunatamente non ci sono state conseguenze.

Hamlin, dopo aver visto da vicino il duello per il successo tra Bubba Wallace (23XI Racing Toyota #23) ed il teammate Christopher Bell #20 ha provato a sorprendere tutti nei due giri conclusivi. Il plurivincitore della Daytona 500 ha attaccato Wallace in curva 3-4 nel final lap, le due Camry si sono toccate.

Questo ha permesso il rientro di Elliott che con una leggera toccata ad Hamlin si è guadagnato lo spazio perfetto per ottenere l’importantissimo secondo acuto del 2025. Il georgiano, uno dei piloti più amati della NASCAR, ha preceduto Hamlin per soli 69 millesimi, una splendida volata sotto la bandiera a scacchi.

Il nativo di Tampa, rallentato da qualche problema sulla propria auto nonostante il dominio imposto nelle prime due Stage, ha concluso davanti ai compagni di box Bell e Chase Briscoe #19. Dietro di loro Wallace e Kyle Larson con la Camaro #5 di Hendrick Motorsports.

Giornata negativa invece per il Team Penske: Joey Logano #22 è stato protagonista di un testacoda nelle battute finali, il campione in carica ha coinvolto anche la Mustang gemella #2 di Austin Cindric. 24mo posto conclusivo invece per Ryan Blaney, già sicuro di continuare il cammino verso il Championship 4 grazie all’acuto di settimana scorsa a Loudon.

Tra sette giorni la seconda Elimination Race dei NASCAR Playoffs, la ‘Bank of America 400’ presso nel road course del Charlotte Motor Speedway.

CLASSIFICA NASCAR CUP SERIES KANSAS

9 RUN Chase Elliott (P) Chv 273 30.992 174.239 30.728 175.735 5

11 RUN Denny Hamlin (P) Tyt 273 0.069 0.069 31.235 172.883 30.278 178.347 6

20 RUN Christopher Bell (P) Tyt 273 0.200 0.131 31.220 172.966 30.487 177.125 6

19 RUN Chase Briscoe (P) Tyt 273 0.235 0.035 31.352 172.238 30.522 176.922 6

23 RUN Bubba Wallace (P) Tyt 273 0.255 0.020 31.531 171.26 30.555 176.73 6

5 RUN Kyle Larson (P) Chv 273 0.649 0.394 31.142 173.399 30.589 176.534 6

45 RUN Tyler Reddick (P) Tyt 273 0.779 0.130 31.475 171.565 30.887 174.831 6

6 RUN Brad Keselowski Frd 273 1.022 0.243 31.500 171.429 31.030 174.025 8

24 RUN William Byron (P) Chv 273 1.030 0.008 31.538 171.222 31.216 172.988 6

88 RUN Shane Van Gisbergen Chv 273 1.288 0.258 31.509 171.38 31.237 172.872 6

1 RUN Ross Chastain (P) Chv 273 1.420 0.132 31.753 170.063 31.114 173.555 6

34 RUN Todd Gilliland Frd 273 1.453 0.033 31.595 170.913 31.590 170.94 7

10 RUN Ty Dillon Chv 273 1.668 0.215 31.647 170.632 31.453 171.685 6

71 RUN Michael McDowell Chv 273 1.713 0.045 31.457 171.663 31.436 171.778 7

17 RUN Chris Buescher Frd 273 1.866 0.153 31.590 170.94 30.969 174.368 6

43 RUN Erik Jones Tyt 273 1.882 0.016 31.478 171.548 31.354 172.227 8

99 RUN Daniel Suarez Chv 273 2.091 0.209 31.658 170.573 31.506 171.396 8

7 RUN Justin Haley Chv 273 2.144 0.053 31.654 170.595 31.421 171.86 6

8 RUN Kyle Busch Chv 273 2.290 0.146 31.611 170.827 31.344 172.282 8

41 RUN Cole Custer Frd 273 2.551 0.261 31.703 170.331 31.598 170.897 8

22 RUN Joey Logano (P) Frd 273 2.573 0.022 31.924 169.152 31.226 172.933

