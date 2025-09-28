WEC, Porsche recupera punti su Ferrari al Fuji: “Ottenuti più punti possibili”

Porsche Penske Motorsport ha concluso la 100a gara del FIA World Endurance Championship ​​al terzo e quarto posto. La n. 6 di Laurens Vanthoor/Kevin Estre resta pienamente in corsa per il campionato dopo aver chiuso davanti a Mathieu Jaminet/Julien Andlauer, il marchio di Stoccarda è in corsa anche per imporsi nella classifica piloti.

Porsche ha 165 punti contro i 204 di Ferrari, mentre l’equipaggio n. 6 ha 94 punti contro i 102 della Ferrari n. 83 AF Corse ed i 115p della Rossa n. 51, out dalla prima metà dello schieramento nella sei ore nipponica.

Urs Kuratle, Direttore Factory Motorsport LMDh, ha affermato in una nota: “Siamo riusciti a recuperare punti cruciali su Cadillac nella lotta per il secondo posto in campionato. I piloti e il team hanno fatto un lavoro eccellente, anche se abbiamo subito alcune penalità inutili. Congratulazioni ad Alpine per la sua prima vittoria nel WEC”.

Protagonista assoluto Kevin Estre, in difficoltà nelle qualifiche con la 963 n. 6. “Siamo partiti molto indietro, quindi il terzo posto è un buon risultato: sono orgoglioso di ciò che abbiamo ottenuto. Forse avremmo potuto fare di più, ma Peugeot e Alpine erano semplicemente troppo veloci sui rettilinei. Oggi abbiamo conquistato più punti possibili.”

Porsche consolida parallelamente il primato in LMGT3 con la 992 GT3-R Manthey 1st Phorm di Riccardo Pera, Ryan Hardwick e Richard Lietz. Quinta posizione all’arrivo per la squadra n. 92 che si presenterà alla finale araba con 105 punti contro i 94p della Ferrari n. 21 VISTA AF Corse. Hardwick ha commentato: “Il nostro team ha fatto tutto il possibile per vincere questa gara. A tratti eravamo in testa e avevamo tutto sotto controllo, ma l’ultima Safety Car è arrivata in un momento sbagliato. Sicuramente non è bello aver perso punti rispetto ai nostri rivali, ma non vedo l’ora della sfida decisiva in Bahrain”.