Nadia Battocletti: “Qualifica liscia, in finale ci si scatena. Furlani sembra un supereroe”

Nadia Battocletti è tornata in pista ai Mondiali 2025 di atletica dopo aver conquistato la medaglia d’argento sui 10.000 metri. La nostra portacolori si è cimentata sulla mezza distanza, superando con disinvoltura la batteria e qualificandosi così per la finale dei 5.000 metri che andrà in scena sabato 20 settembre.

Nadia Battocletti ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Me la sono vissuta con tranquillità, non mi aspettavo una gara così tirata e accettiamo tutto quello che arriva. È andata particolarmente liscia come qualifica, è in finale che ci si scatena. Non mi è dispiaciuto che siamo partite forti sul ritmo in modo da evitare contatti, è sempre pericoloso arrivare all’ultimo giro“.

L’azzurra ha poi proseguito: “Ho recuperato bene, sicuramente il 10.000 ha ferito me e le mie avversarie: nessuna arriverà in finale fresca, c’è chi ha fatto 10.000 e 1500. C’è da aspettarsi di tutto, io sto recuperando il più velocemente e al meglio, devo ringraziare il il mio staff“.

Simpatico lo scambio di battute con Mattia Furlani, che ha voluto dare il proprio in bocca al lupo alla compagna di squadra: “Un augurio grandissimo per una finale in cui sono sicuro che darà tutto per esprimerci, le dico di di crederci“. La trentina ha risposto: “Grazie e forte abbraccio. L’ho visto ieri, è impressionante vederlo saltare così, sembra un supereroe: mi sono divertita a vederlo in fisioterapia, ci ha fatto tribolare ma sapevamo che quel salto lo aveva nelle gambe“.