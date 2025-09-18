Kathy Seck su Mattia Furlani: “Sempre saputo che fosse un fenomeno, è nato con l’atletica”

Mattia Furlani è allenato dalla mamma Kathy Seck, che lo ha accompagnato fin da piccolo e che nelle ultime stagioni lo ha condotto verso la conquista di ben sei medaglie nei grandi eventi internazionali, fin all’apoteosi dorata ai Mondiali 2025 di atletica raggiunta grazie a uno spettacolare volo da 8.39 metri confezionato in occasione del quinto tentativo.

Kathy Seck ha raccontato il figlio ai microfoni della Rai: “Fin da quando aveva cinque anni manifestava il desiderio di fare l’atleta. È sempre stato autonomo, forse perché è il terzo figlio e l’esempio dei fratelli lo ha agevolato, ha agevolato anche me. È sempre molto determinato e attivo, da piccolo diceva che voleva fare l’atleta e noi gli dicevamo che non è un mestiere. Ci chiedeva perché Erika (sua sorella, n.d.r.) lo potesse fare e lui non avrebbe potuto in futuro“.

All’allenatrice del nuovo Campione del Mondo di salto in lungo è stato chiesto da quando era consapevole di avere in casa un figlio fenomeno e la mamma non ha avuto dubbi: “Da sempre: è nato con l’atletica, io prima allenavo la sorella, lui è sempre stato in mezzo all’atletica, ci è nato”. Un passaggio sui consigli durante la gara di ieri: “Dopo il terzo salto gli ho dato i dettagli tecnici per arrivare allo stacco e arrivare più lontano possibile: è stata una guida tecnica per poter raggiungere il salto di gloria“.