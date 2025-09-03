Myriam Sylla: “Bisogna fare tutto bene, quando ci sono grandi attaccanti serve anche la difesa”

Myriam Sylla ha disputato una partita di grande spessore contro la Polonia nei quarti di finale dei Mondiali 2025 di volley femminile. La schiacciatrice ha messo a segno 7 punti, è stata incisiva in ricezione e ha tenuto bene le fila in una partita che poteva rivelarsi complicata, facendo da metronomo con la sua proverbiale grinta e trascinando le compagne di squadra in maniera carismatica.

L’Italia si è imposta con uno schiacciante 3-0 e si è qualificata alle semifinali della rassegna iridata, meritandosi così il diritto di fronteggiare la vincente di Brasile-Francia nella sfida che andrà in scena sabato 6 settembre (o alle ore 10.30 o alle ore 14.30) in quel di Bangkok (Thailandia), con il chiaro intento di accedere all’atto conclusivo.

Myriam Sylla ha espresso la propria soddisfazione ai microfoni della Rai: “Ognuno deve cercare di tirare fuori il meglio e il mio meglio ho cercato di metterlo in ogni situazione. Le cose variano: quando ci sono grandi attaccanti servono anche ricezione e difesa, non bisogna fare tutto alla perfezione ma fare tutto bene: è quello che abbiamo fatto noi”.

Il martello ha poi proseguito, soffermandosi sul suo gioco che ora risulta molto universale e non improntato soltanto sull’attacco: “È come andare in bicicletta: ci si adatta alle situazioni. Noi metteremo il 100% in ogni partita, cercheremo di portarci a casa il maggior numero di set giocati. La Polonia è stata brava: complimenti a loro, hanno fatto una grande partita“.