MXGP: Herlings vince anche gara-2 a Shanghai, Coenen perde ancora quota

Jeffrey Herlings fa piazza pulita e trionfa anche in gara-2 al GP della Cina, penultimo atto valido per il Monidiale 2025 di motocross, classe MXGP, in scena sul tracciato di Shanghai. Grande doppietta per l’olandese, protagonista assoluto di un secondo segmento in cui Romain Febvre ha guadagnato ancora terreno su Lucas Coenen, rimasto attardato anche in questa occasione.

Nello specifico il centauro in forza alla KTM ha preso la leadership poco dopo la prima curva, passando velocemente Tim Gajser (Honda) e tenendo alto il ritmo fino alla fine. Alla fine il cronometro si fermerà a 34:31.201, appena 0:00.605 in più rispetto allo sloveno, il quale si è quindi accomodato al secondo posto precedendo il teammate Ruben Fernandez, sul gradino più basso del podio a 0:28.530.

Preziosissima quarta piazza invece per la Kawasaki Romain Febvre, il quale ha raccolto un gap di 0:39.495 precedendo non solo Calvin Vlaanderen (Yamaha), quinto a 0:42.100, ma anche Maxime Renaux (Yamaha), sesto a +0:48.197. Ottavo invece Andrea Bonacorsi (Fantic) con +1:01.411, decimo Mattia Guadagnini (Ducati) con +1:05.885.

Disastrosa quattordicesima piazza invece per Lucas Coenen (KTM), caduto nelle prime battute e rimasto attardato nella lotta a due con Febvre. Quando manca soltanto l’ultimo weekend di gare infatti il transalpino guida le operazioni con 911, lasciando al diretto rivale a quota 875. La vittoria del Mondiale adesso diventa difficilissima.