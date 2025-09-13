MXGP, Herlings fa sua la Qualifying Race di Shanghai, Febvre allunga su Coenen

Una battaglia che ha riportato indietro le lancette dell’orologio del motocross. Jeffrey Herlings batte Tim Gajser e si aggiudica la Qualifying Race del Gran Premio della Cina, diciannovesimo e penultimo appuntamento del Mondiale MXGP 2025. Per quanto riguarda la lotta per il titolo, invece, Romain Febvre guadagna una manciata di punti su Lucas Coenen e ora comanda con 30 lunghezze di vantaggio sul rivale.

Sul tracciato di Shanghai l’olandese della KTM vincitore di 5 titoli iridati, precede lo sloveno della Honda a sua volta detentore di 5 allori mondiali con un distacco minimo di 1.3 secondi. Terza posizione per Romain Febvre (Kawasaki) a 14.0 che precede il connazionale Maxime Renaux (Yamaha) a 16.0.

Quinta posizione per lo spagnolo Ruben Fernandez (Honda) a 18.6, sesto l’olandese Calvin Vlaanderen (Yamaha) a 20.9. mentre è settimo il belga Lucas Coenen (KTM) a 23.8. Ottavo il lettone Pauls Jonass (Kawasaki) a 30.1, quindi nono il nostro Andrea Bonacorsi (Fantic) a 40.9, mentre completa la top10 l’olandese Glenn Coldenhoff (Fantic) a 42.0. Chiude al 15° posto Mattia Guadagnini (Ducati) a 1:07.

Domani la classe regina tornerà in scena per una domenica dal peso specifico indicibile in ottica titolo iridato. La prima manche andrà in scena alle ore 07.10 italiane (le ore 14.10 locali), quindi alle ore 10.10 sarà la volta di Gara-2 che andrà a far calare il sipario sull’appuntamento di Shanghai.