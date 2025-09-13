Motocross
MX2: Sacha Coenen si prende la Qualifying Race a Shanghai, Valerio Lata in top 3
Termina con il miglior tempo di Sacha Coenen la Qualifying Race valida per il GP di Cina, penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di motocross, classe MX2, in scena questa settimana presso il Shanghai. Ottima prestazione per il belga in forza alla KTM, il quale ha sfoggiato un buon ritmo durante tutto il turno.
Nello specifico il centauro ha fermato il cronometro a 24.02.438 precedendo di 06.532 il tedesco Simon Laengenfelder, il quale ha guadagnato un gap di +0.16.124 davanti ad un più che consistente Valerio Lata (Honda), piazzatosi al terzo posto con +0:16.924.
In scia poi Kay De Wolf (Husqvarna), quarto a +0:16.924 superando Guillem Farres (Triumph), quinto a +0.22.415, ed il lettone Karlis Alberts Reisulis, sesto a +0.23.915. Ottavo posto infine per Andrea Adamo (KTM), motivato a fare bene in questo weekend ma in questo contesto attardato a +0.33.133. Tra i big indietro anche Liam Everts (Husqvarna), decimo a 0.41.123.
Domani, domenica 14 settembre, gara-1 andrà in scena alle 6:15, mentre gara-2 sarà alle 9:10.