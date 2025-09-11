Motocross, MX2: la lotta per il titolo tra De Wolf e Langenfelder passa dalla Cina. Adamo deve reagire

Il Mondiale MX2 2025 è pronto a vivere uno dei suoi ultimi appuntamenti, prima di eleggere il nuovo campione. Dopo il GP della Turchia, ci si sposta in Asia, precisamente in Cina, dove si affronterà il penultimo capitolo della stagione. Il Gran Premio avrà luogo a Shangai, in un tracciato modificato rispetto all’edizione del 2024.

La scorsa settimana, sul circuito di Afyonkarahisar, Kay De Wolf e Simon Langenfelder si sono resi protagonisti di un duello a distanza molto importante ai fini della generale. L’olandese ha prima anticipato il tedesco in gara-1, chiudendo in seconda piazza, mentre in gara-2 è stato Langenfelder a vincere, con De Wolf che si è dovuto accontentare della seconda piazza.

Il teutonico, in sella alla sua KTM, rimane quindi in testa alla classifica generale, con 833 punti, dodici di vantaggio rispetto al pilota dell’Husqvarna. Terzo invece Adamo, con 771 punti e con non poche difficoltà in terra ottomana. Il titolo quindi sarà una battaglia tra i due 2004, con il GP della Cina che potrebbe essere decisivo.

L’anno scorso, a Shangai, è stato l’olandese a conquistare il secondo posto assoluto davanti al tedesco, ma entrambi alla fine hanno chiuso il Gran Premio con gli stessi punti. Vedremo se le alte temperature potrebbe nuovamente essere un problema per Langenfelder, che già soffrì l’umidità dell’anno scorso. Per Adamo si tratta di un vero e proprio ultimatum. Per il siciliano, che non vince da Giugno, perdere nuovamente punti dal duo in testa significherebbe abbandonare le speranze del titolo.