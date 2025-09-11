MXGP, Lucas Coenen prova il penultimo assalto a Romain Febvre in occasione del GP di Cina

Ora o mai più. O quasi. Lucas Coenen lo sa e farà di tutto per sfruttare nel migliore dei modi l’occasione. Stiamo parlando del fine settimana del Gran Premio di Cina, diciottesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di MXGP 2025.

Sul tracciato di Shanghai saranno in palio 60 punti (tra Qualifying Race del sabato e le due manche domenicali) che potrebbero decidere l’intera lotta per il titolo. Al momento la classifica generale vede sempre al comando Romain Febvre con 885 punti contro gli 859 di Lucas Coenen. Un divario di 26 lunghezze che il francese cercherà di difendere e rimpolpare, mentre dall’altra parte il belga farà di tutto per mettere pressione al rivale.

Una pressione che sta continuando tappa dopo tappa. Dopo la sfortunata trasferta svedese, nella quale il pilota della KTM aveva perso 32 punti nel confronto diretto in un colpo solo, si pensava che potesse mollare la presa. Da quel momento in avanti, invece, ha conquistato 106 punti contro i 91 del portacolori della Kawasaki.

La tappa cinese, quindi, potrebbe essere decisiva, in attesa dell’ultimo impegno australiano della prossima settimana. Attenzione, però. Non ci saranno solamente Febvre e Coenen da tenere d’occhio a Shanghai. Come si è visto anche in Turchia, infatti, Jeffrey Herlings e Tim Gajser saranno protagonisti e, di conseguenza, potrebbero andare a togliere punti ai due contendenti.