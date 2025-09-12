MotoGP, orari qualifiche e Sprint Race GP San Marino 2025: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Si entra ufficialmente nel vivo del weekend del Gran Premio di San Marino 2025, sedicesimo appuntamento del Motomondiale. Dopo la giornata di oggi, riservata alla prima sessione di prove libere ed alle pre-qualifiche, i piloti affronteranno domani, sabato 13 settembre, una giornata decisiva, con le qualifiche ed i primi punti assegnati dalla Sprint Race.

Il sabato del circuito di Misano inizierà alle ore 8.40 con le FP2 della Moto3, seguite, alle 9.20, dalla seconda sessione anche delle Moto2. Alle ore 10.10 toccherà alla classe regina affrontare le prove libere, per poi successivamente disputare le qualifiche, con il Q1 che partirà alle ore 10.50. Dopo 25 minuti ci sarà il Q2 che determinerà la griglia di partenza di Sprint Race e gara.

Il pomeriggio si apre prima con le qualifiche della Moto3, in programma alle ore 12.50 e poi con quelle della Moto2, che scatteranno alle ore 13.45. Il gran appuntamento con la Sprint Race andrà quindi in scena alle ore 15.00 e concluderà il ricco sabato di Misano, aspettando la gara della domenica.

Come seguire l’evento in tv? Il sabato del Gran Premio di San Marino potrà essere seguito interamente sui canali Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201). TV8 offrirà integralmente la diretta live delle qualifiche delle tre classi e della Sprint Race della MotoGP. In streaming si potrà vedere su SkyGo, NOW Tv, e su TV8.it. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale di tutti i turni della MotoGP.

PROGRAMMA GP SAN MARINO MOTOMONDIALE 2025

Sabato 13 settembre

FP2 Moto3: 8:40-9:10

FP2 Moto2: 9:25-9:55

FP2 MotoGP: 10:10-10:40

Qualifiche MotoGP: 10:50-11:30

Gara 1 MotoE: 12:10

Qualifiche Moto3: 12:45-13:25

Qualifiche Moto2: 13:40-14:20

Sprint MotoGP: 15:00

Gara 2 MotoE: 16:10

DOVE VEDERE IL GP SAN MARINO 2025 IN TV E STREAMING:

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208). TV8 (qualifiche tre classi e Sprint Race MotoGP)

Diretta streaming: SkyGo, NOW Tv, TV8.it

Diretta Live testuale: OA Sport