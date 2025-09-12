MotoGP oggi in tv, GP San Marino 2025: orari prove libere, streaming, programma TV8 e Sky

Oggi, venerdì 12 settembre, andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP di San Marino, sedicesimo round del Motomondiale 2025. Sul tracciato di Misano, le squadre e i piloti lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche e della Sprint Race del sabato per la top-class, oltre che ovviamente per la gara domenicale.

Francesco Bagnaia è chiamato a una reazione in una stagione avara di soddisfazioni. Pecco, reduce da un fine-settimana in Catalogna estremamente negativo, si augura di avere dalla sua Ducati una risposta diversa e di riuscire finalmente a portare al limite la GP25, cosa che in questo 2025 non è mai stato in grado di fare, salvo rarissime eccezioni.

Fari puntati su Marc Marquez. Il compagno di squadra di Bagnaia è il dominatore assoluto di quest’annata e vorrebbe ribadire il concetto anche in questo week end. Una pista sulla quale Marc ha fatto vedere spesso il proprio talento, riassaporando anche il successo con la Honda dopo una fase della sua carriera molto difficile a causa del suo incidente a Jerez de la Frontera (Spagna) del 2020.

Il venerdì del GP di San Marino, sedicesimo round del Motomondiale 2025, sarà trasmesso in diretta televisiva, a pagamento, su Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport MotoGP (208) interamente; in streaming su SkyGo e su NOW. Non ci sarà la copertura in chiaro di TV8, in streaming su TV8.it. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-1 sul tracciato dedicato alla memoria di Marco Simoncelli.

MOTOGP OGGI IN TV

Venerdì 12 settembre

Ore 09.00-09.35, Moto3, Prove libere 1 a Misano – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 09.50-10.30, Moto2, Prove libere 1 a Misano – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 10.45-11.30, MotoGP, Prove libere 1 a Misano – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 13.15-13.50, Moto3, Pre-qualifiche a Misano – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 14.05-14.45, Moto2, Pre-qualifiche a Misano – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 15.00-16.00, MotoGP, Pre-qualifiche a Misano – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

PROGRAMMA GP SAN MARINO 2025: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta Live testuale: OA Sport

