Bagnaia sorride dopo il venerdì di Misano: “Meglio del solito, non voglio toccare niente sulla moto”

Uno dei venerdì migliori dell’intera stagione per Francesco Bagnaia. Il pilota del team Ducati Factory, infatti, ha chiuso al quarto posto le pre qualifiche Del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, sedicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025.

Marc Marquez è risultato il migliore nel turno pomeridiano in 1:30.480 con 147 millesimi su Marco Bezzecchi e 193 su Franco Morbidelli. Quarto come detto un convincente Pecco Bagnaia a 230, mentre è quinto Alex Marquez a 272. Sesta posizione per Joan Mir a 339, settima per Luca Marini a 368, quindi ottavo un ottimo Jorge Martina a 377 con Pedro Acosta nono a 377 e Fabio Di Giannantonio decimo a 435.

Al termine del venerdì disputato sulla pista romagnola, il pilota due volte il campione del mondo della classe regina ha raccontato le sue sensazioni nel corso della conferenza stampa post pre-qualifiche: “È andata meglio rispetto ai weekend precedenti, è un aspetto positivo. Abbiamo lavorato bene e deciso di non toccare nulla sulla moto, a parte qualche dettaglio. Nel complesso mi sono trovato meglio. L’asfalto è è fantastico e mi aiuta molto perché quest’anno sono sempre in difficoltà col grip al posteriore e quindi riuscire a sfruttarlo è qualcosa che mi aiuta tantissimo”.

Il pilota nativo di Torino, ora trapiantato a Pesaro, prosegue nel suo racconto: “Non abbiamo fatto un miracolo, quindi intanto ce la godiamo, poi cercheremo di fare il massimo. Questa è una pista che conosco molto bene, con tanto grip. Non dico che vinceremo la gara, ma che possiamo lottare per la top5. Con il grip presente riesco a guidare la moto nella direzione in cui mi piace, riesco a fermarla bene, entro forte. Preferirei non toccare più nulla sulla moto a livello di setting, alla fine abbiamo provato mille cose e hanno dato più o meno lo stesso risultato, quindi conviene rimanere fermi e andare avanti così”.