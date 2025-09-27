MotoGP oggi in tv, GP Giappone 2025: orari warm-up e gara, streaming, programma TV8 e Sky

Oggi, domenica 28 settembre, andrà in scena il GP del Giappone, diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul tracciato del Motegi assisteremo a una gara decisamente interessante in cui Francesco Bagnaia vorrà concede il bis. Nella Sprint Race di ieri il piemontese ha fatto centro con la sua Ducati e le intenzioni sono quelle di replicare.

Pecco si è ritrovato in terra nipponica. Le modifiche apportate alla sua Rossa nel corso dei test di Misano hanno dato al centauro italiano quelle sicurezze alla guida che per l’intero 2025 non ha avuto. Nella gara del sabato si è assistito a un dominio e quest’oggi si vorrà concedere il bis, anche per trasformare la giornata di Borgo Panigale in un autentico trionfo.

Sì, perché ci sono serie possibilità che lo spagnolo Marc Marquez possa laurearsi campione del mondo. L’asso nativo di Cervera, visto il vantaggio nei confronti del fratello Alex, può matematicamente chiudere la partita e vorrà farlo per regalare alla Ducati un nuovo titolo. Vedremo se altri sapranno inserirsi.

La domenica del GP di Motegi (Giappone) sarà trasmessa in diretta televisiva nella sua totalità su Sky Sport MotoGP (208) e su Sky Sport Uno (201). Su TV8, in chiaro, ci sarà la trasmissione in differita delle gare delle tre categorie, ma non del warm-up della MotoGP. In streaming avremo la trasmissione in diretta su SkyGo e su NOW, mentre su TV8.it ci sarà la differita delle tre corse, come già ribadito. OA Sport vi darà la piena copertura dell’evento.

PROGRAMMA GP GIAPPONE MOTOGP 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP (copertura completa); TV8 trasmetterà la differita delle gare delle tre classi e non il warm-up esclusiva di Sky Sport.

Diretta streaming: SkyGo, Now; TV8.it trasmetterà la differita delle gare delle tre classi e non il warm-up esclusiva di Sky Sport.

Diretta Live testuale: OA Sport

