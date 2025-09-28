MotoGP, Marco Bezzecchi: “L’incidente di ieri è stato una brutta botta, ho fatto comunque un’ottima gara”

Si conclude con la vittoria di Francesco Bagnaia il Gran Premio del Giappone 2025, diciassettesimo appuntamento del Motomondiale. Il centauro italiano, dopo aver dominato la Sprint Race, completa a Motegi un weekend perfetto conquistando anche la gara lunga e scacciando via i problemi che hanno condizionato la sua stagione. L’azzurro ritrova il successo che mancava dal GP dell’America.

Seconda posizione per l’altra Ducati Factory di Marc Marquez (+4.1) che conquista così il nono Mondiale della sua carriera, il settimo nella classe regina. Completa il podio la Honda di Joan Mir (+6.8), molto veloce durante tutto il weekend. Quarta posizione, in rimonta, per l’Aprilia di Marco Bezzecchi (+10.1) che si riscatta dopo l’incidente di ieri causato da Jorge Martin.

L’azzurro, scattato dalla nona casella, ha condotto una gara attenta ed allo stesso tempo aggressiva, che gli ha permesso di arrivare ai piedi del podio. Il nativo di Rimini, ai microfoni di Sky Sport, ha dichiarato: “Sono un po’ acciaccato dopo l’incidente di ieri, è stata una brutta botta. La gamba destra è un macello ma anche la schiena ed il collo sono dolorosi. Sono un po’ triste, secondo me questo weekend si poteva fare di più. Ho fatto comunque un’ottima gara però mi spiace”.

“Il giorno dopo gli acciacchi si fanno sentire di più, ecco perché oggi sto peggio. Poi i giri della gara non hanno aiutato fisicamente. C’è anche un po’ di delusione per come è andato il weekend ma oggi ho fatto il massimo. Ci tengo a ringraziare i ragazzi che hanno lavorato tanto per tutto quello che ho combinato”, ha poi concluso Bezzecchi.