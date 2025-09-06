MotoGP, Marc Marquez: “Oggi Alex era più veloce di tutti, anche io ho rischiato la scivolata”

Si conclude con la vittoria di Marc Marquez la Sprint Race del Gran Premio di Catalogna 2025, quindicesimo appuntamento del Motomondiale. Lo spagnolo, partito dalla terza casella, ha sfruttato un buono spunto iniziale per prendere subito la seconda piazza e mettersi all’inseguimento del fratello Alex. Quest’ultimo, caduto a quattro giri dalla fine, ha regalato a Marc Marquez il successo, il quattordicesimo nelle gare del sabato in questa stagione.

Seconda posizione per la Yamaha di Fabio Quartararo (+1.299). Completa il podio Fabio Di Giannantonio (+3.653). Il pilota del VR46 Racing Team è riuscito a sorpassare a metà gara Pedro Acosta, ottenendo la sua terza medaglia in una Sprint. Quarta piazza proprio per lo spagnolo della KTM (+5.868) che ha anticipato Enea Bastianini (+5.913), quinto all’arrivo. Caduto invece Marco Bezzecchi dopo un contatto con Fermin Aldeguer.

Grazie alla vittoria odierna di Marc Marquez la Ducati vince per la settima volta nella storia il Mondiale costruttori. Il fuoriclasse iberico allunga ancora in classifica piloti ed avvicina la vittoria del Campionato. Ai microfoni di Sky Sport, l’otto volte campione del mondo ha dichiarato: “Mentre ero in seconda piazza i miei occhi erano solo su Alex, sapevo che l’unica opportunità che avevo era stare sempre vicino a lui. È stata una bella lotta con Quartararo ed Acosta per due giri”.

“Dopo aver sorpassato Fabio ho fatto due giri spingendo come in qualifica, ma dopo Alex guidava pulito, già dalle FP1 era il pilota più veloce in pista. Dopo che lui è scivolato anche io ho rischiato di cadere toccando con il gomito sinistro. Alla fine non ne avevo più, il mio obiettivo era attaccare Alex ma quando vedi qualcuno che va più forte si deve accettare. Nel T4 Alex volava, non potevo seguirlo a quelle velocità”, ha poi concluso Marc Marquez.