Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint Race GP Catalogna 2025: Marc Marquez vince, Di Giannantonio sul podio

Oggi si è disputata la Sprint Race del GP di Catalogna 2025, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito del Montmelò nei pressi di Barcellona. I centauri si sono fronteggiati a viso aperto in terra spagnola e le emozioni non sono mancate nella gara veloce. Domani, invece, usando sempre la griglia di partenza emersa dalle qualifiche odierne, i piloti si cimenteranno con il Gran Premio sulla lunghezza consueta dei circa 110 chilometri.

Marc Marquez ha vinto la Sprint Race del GP di Catalogna in sella alla Ducati ufficiale, imponendosi con ampio margine nei confronti di Fabio Quartararo (Yamaha) e di Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46). Alex Marquez era scattato dalla pole position e aveva condotto la gara, ma negli ultimi giri ha commesso un errore e ha dovuto dire addio ai sogni di gloria. Ai piedi del podio si sono piazzate le KTM di Pedro Acosta, Enea Bastianini e Brad Binder.

Francesco Bagnaia ha provato a risalire dalla 21ma piazza, ma il centauro della Ducati ufficiale non è andato oltra una mesta 14ma piazza. Da annotare l’ottava piazza di Luca Marini con la Honda, alle spalle di Johann Zarco. Di seguito l’ordine d’arrivo, i risultati e la classifica della Sprint Race del GP di Catalogna 2025, tappa del Mondiale MotoGP.

ORDINE ARRIVO SPRINT RACE GP CATALOGNA MOTOGP 2025

1. Marc Marquez (Ducati)

2. Fabio Quartararo (Yamaha)

3. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

4. Pedro Acosta (KTM)

5. Enea Bastianini (KTM)

6. Brad Binder (KTM)

7. Johann Zarco (Honda)

8. Luca Marini (Honda)

9. Ai Ogura (Aprilia)

10. Miguel Oliveira (Yamaha)

11. Raul Fernandez (Aprilia)

12. Jack Miller (Yamaha)

13. Joan Mir (Honda)

14. Francesco Bagnaia (Ducati)

15. Alex Rins (Yamaha)

16. Aleix Espargarò (Honda)

17. Maverick Vinales (KTM)

18. Somkiat Chantra (Honda)

Rit. Alex Marquez (Ducati)

Rit. Marco Bezzecchi (Aprilia)

Rit. Fermin Aldeguer (Ducati)

Rit. Lorenzo Savadori (Aprilia)

Rit. Jorge Martin (Aprilia)

Rit. Franco Morbidelli (Ducati)