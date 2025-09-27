A che ora la MotoGP su TV8: programma in chiaro gara GP Giappone 2025

L’edizione 2025 del Gran Premio di Giappone di MotoGP si disputerà all’alba europea di domenica 28 settembre. Giusto così, dopotutto l’appuntamento deve tenere fede al proprio soprannome, ovverosia quello di essere la gara nel Paese del Sol Levante! Le classi formative andranno invece in scena nelle ore precedenti, dunque di notte o primissima mattina.

La pista di Motegi ha i connotati del tracciato “Stop&Go” e non è particolarmente apprezzata dai piloti. Vuoi per il fatto di essere piuttosto anonima, vuoi perché edificata negli anni ’90 in una zona collinare e lontana dai grandi centri urbani. Tokyo, Saitama e Chiba sono oltre 100 km a meridione, a circa 3 ore di auto dall’autodromo.

Inizialmente feudo Honda, proprietaria dell’intero complesso, è successivamente diventata una delle piste più amate dalla Ducati, che ha cominciato a vincervi prima ancora di diventare dominante come al giorno d’oggi. Occhio al meteo, perché qui i cambiamenti possono essere repentini, come in tutto l’arcipelago giapponese (soprattutto nel corrente periodo dell’anno). Cosa accadrà quest’oggi? Per scoprirlo, non resta che seguire il Gran Premio di Giappone in TV.

A CHE ORA LA MOTOGP SU TV8 OGGI

Domenica 28 settembre

Ore 11:00 Moto3, Gara a Motegi (JPN) – Differita in chiaro.

Ore 12:15 Moto2, Gara a Motegi (JPN) – Differita in chiaro.

Ore 14:00 MotoGP, Gara a Motegi (JPN) – Differita in chiaro.

GUIDA TV COMPLETA GP GIAPPONE 2025 OGGI

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) proporrà gratuitamente, ma in differita, le gare di MotoGP, Moto2 e Moto3.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà integralmente in diretta tutte le gare di Motegi. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di garantire la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento nipponico potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Giappone, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

LE GARE IN DIRETTA SU SKY

Domenica 28 settembre (orari italiani)

Ore 2:40-2.50 MotoGP , Warm Up da Motegi (JPN) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201)

Ore 4:00 Moto3, Gara da Motegi (JPN) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201)

Ore 5:15 Moto2, Gara da Motegi (JPN) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201)

Ore 7:00 MotoGP, Gara da Motegi (JPN) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201)