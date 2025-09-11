MotoGP, GP San Marino 2025. Bagnaia, Bezzecchi e Bastianini. La “3-B” italiana a Misano con premesse diverse, ma stesse ambizioni

La MotoGP non si ferma, trasferendosi rapidamente dalla Catalogna alla Romagna. Il fine settimana del 12-14 settembre sarà difatti dedicato al Gran Premio di San Marino, sedicesimo dei ventidue atti di un Mondiale che aspetta solo di essere chiuso aritmeticamente.

Non succederà però a Misano Adriatico, perché la matematica non permette a Marc Marquez di staccare il fratello Alex quanto basta per festeggiare già in Riviera. Verosimilmente, l’appuntamento è solo rimandato a Motegi, poiché il maggiore dei fratelli spagnoli ha un margine di 182 punti sul famigliare e di 250 su Francesco Bagnaia.

Proprio ‘Pecco’ rappresenta il tema forte dell’appuntamento sammarinese. Dopo la pausa estiva, il piemontese è stato trasparente, galleggiando sempre a centro classifica. Vero che, in questo 2025, è sempre stato un passo dietro all’ingombrante compagno di squadra, però quanto accaduto nelle ultime settimane va oltre “il passo singolo”. Ce ne sono tre o quattro di ritardo, con tanti (troppi) concorrenti nel mezzo.

Con il titolo de facto già vinto da Marquez, i riflettori di Misano sono puntati su chi pilota la moto gemella. Francamente, il Bagnaia visto tra Spielberg, Balaton Park e Montmelò è troppo brutto per essere vero. Non si pretende di vederlo vincente, sia chiaro. Però, quantomeno, si spera di rivederlo competitivo. Non può essere questo il volto di chi è stato il migliore di tutti nel quadriennio 2021-2024. Ci si augura di captare un segnale di vita dal “Pianeta Pecco”.

Per il resto, Misano Adriatico sarà l’appuntamento di casa nel senso più letterale del termine per Marco Bezzecchi ed Enea Bastianini. I due romagnoli vi si presentano con premesse diametralmente opposto. Bez, brillante in estate, ci arriva ammaccato, figuratamente e fisicamente, dal Montmelò. Bestia, a lungo inconcludente, è tornato a mordere proprio in Catalogna. Ambedue avranno l’ambizione di essere protagonisti assoluti su un tracciato che conoscono come le proprie tasche.