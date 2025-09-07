Dove la prossima gara di MotoGP? GP San Marino 2025: programma, orari, tv

La MotoGP non si concede pause e gareggia anche settimana prossima. Tutto il Circus a due ruote si trasferisce rapidamente dalla Catalogna alla Riviera romagnola, poiché nel weekend del 12, 13 e 14 settembre si disputerà il Gran Premio di San Marino, che avrà luogo come ormai da abitudine consolidata sulla pista di Misano Adriatico, una delle più amate dai piloti italiani.

Il circuito è breve (4.226 metri) ed è privo di lunghi rettilinei, ma non può certo essere definito tortuoso. Anzi, non mancano i punti in cui cercare il sorpasso e le curve particolarmente impegnative. Il contesto, poi, può essere complicato dal meteo. In Romagna, la pioggia è spesso stata protagonista, sparigliando occasionalmente le carte e partorendo talvolta risultati a sorpresa.

Nel 2024 si è corso due volte. Al Gran Premio di San Marino si è affiancato quello di Emilia Romagna, istituito in emergenza per sfruttare lo slot rimasto scoperto dalla cancellazione prima del GP d’India e poi di quello del Kazakistan (deputato inizialmente a recuperare l’evento indiano). Cosa succederà in questo 2025? Se non si potrà essere in loco, basterà seguire l’evento in TV. Come?

MOTOGP – PROGRAMMA GP SAN MARINO 2025

VENERDÌ 12 SETTEMBRE

Ore 08:30-08:45, MotoE, Pre-Qualifiche (I)

Ore 09:00-09:35, Moto3, Prove libere (I)

Ore 09:50-10:30, Moto2, Prove libere (I)

Ore 10:45-11:30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 12:35-12:50, MotoE, Pre-Qualifiche (II)

Ore 13:15-13:50, Moto3, Pre-Qualifiche

Ore 14:05-14:45, Moto2, Pre-Qualifiche

Ore 15:00-16:00, MotoGP, Pre-Qualifiche

Ore 17:00-17:10, MotoE, Qualifiche – Q1

Ore 17:20-17:30, MotoE, Qualifiche – Q2

SABATO 13 SETTEMBRE

Ore 08:40-09:10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 09:25-09:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 10:10-10:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 10:50-11:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11:15-11:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12:15, MotoE, GARA-1

Ore 12:50-13:05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13:15-13:30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13:45-14:00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14:10-14:25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15:00, MotoGP, SPRINT

Ore 16:10, MotoE, GARA-2

DOMENICA 14 SETTEMBRE

Ore 09:40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 11:00, GARA MOTO3

Ore 12:15, GARA MOTO2

Ore 14:00, GRAN PREMIO MOTOGP

MOTOGP – PALINSESTO GP SAN MARINO 2025 IN TV

TV IN CHIARO – Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la Sprint del sabato. Il Gran Premio della domenica sarà altresì proposto in chiaro. L’appuntamento, svolgendosi sul suolo italiano, è infatti uno dei sei per i quali, in questo 2025, è stata decisa la trasmissione gratis in diretta.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà in diretta ogni turno del Gran Premo di San Marino. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento di Misano potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di San Marino, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.