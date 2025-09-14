MotoGP, Alex Marquez: “Ho gestito fino alla fine, Bezzecchi e Marc oggi erano più veloci”

Si conclude con la vittoria di Marc Marquez il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2025, sedicesimo capitolo del Motomondiale. Lo spagnolo, scivolato ieri nella Sprint, ha condotto una gara attenta e dal ritmo alto, conquistando l’undicesimo successo stagionale ed il sesto nel circuito di Misano. Il fuoriclasse iberico si avvicina così al suo nono titolo mondiale.

Secondo un coriaceo Marco Bezzecchi che, fino alla fine, ha provato ad avvicinarsi al leader del Mondiale, senza però riuscirci. Per il pilota dell’Aprilia è stato decisivo l’errore nella curva della Quercia, con il quale ha ceduto la posizione a Marquez. Completa poi il podio la Ducati del Team Gresini di Alex Marquez che non è mai riuscito a tenere il ritmo dei primi due.

Ai microfoni di Sky Sport, l’iberico ha dichiarato: “Il piano iniziale non è andato come io volevo. L’obiettivo era non avere problemi con la gomma davanti e mantenere una temperatura ideale. Era l’unica opzione che avevo oggi ma non sono stato in grado di fare una partenza ottima, ho spinto troppo ma non sono andato avanti. Poi a metà gara mi sentivo abbastanza bene, ero lì. Poi ho incominciato ad avere tanti problemi, con qualche chiusura all’anteriore soprattutto alla 13”.

“Lì ho deciso di gestire ed arrivare alla fine, vedevo che c’era molto gap con i piloti dietro di me e quindi mi sono detto che dovevo gestire bene. Ho deciso di lasciare andare Marc e Bezzecchi per essere sicuro di arrivare fino in fondo. Tante volte sbagliamo perché arriviamo in circuiti dove non andiamo forte con una motivazione bassa. Dovrebbe essere il contrario. Qui ho capito che dovevo migliorare con le linee e nel mio stile di guida. Sono mancati quei decimi nel giro ma abbiamo fatto un grande lavoro”.

“Aspetto con tanta voglia la Malesia, le prossime gare potrebbero essere difficili per me ma proveremo a dare sempre il massimo”, ha poi concluso Alex Marquez.