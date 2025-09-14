Pagelle MotoGP, GP San Marino 2025: Marc Marquez si rifà, Bezzecchi ci prova fino alla fine, Bagnaia incubo senza fine…

PAGELLE GP SAN MARINO MOTOGP 2025

Domenica 14 settembre

MARC MARQUEZ (Ducati Factory) 10: ineccepibile. Una vittoria da vero campione. Dopo la caduta di ieri nella Sprint Race ci teneva a piazzare la vittoria “di peso” a Misano, con larga parte del pubblico contro. Oggi vince e non lo fa per dispersione o perchè la sua moto è la migliore. Oggi ha vinto perché ha piegato un grande Marco Bezzecchi e perchè, sostanzialmente, non ha sbagliato una virgola sin dalla partenza. Il titolo è già ampiamente in tasca ma il Cabroncito non vuole fermarsi e prosegue nel riscrivere i libri di storia della MotoGP.

MARCO BEZZECCHI (Aprilia) 9: a differenza di MM lui un piccolo errore lo commette. Alla Quercia, a 16 giri dal termine. Il momento in cui Marc Marquez ha preso il comando della gara senza mollarlo fino alla fine. Poteva essere una “mazzata” al morale del romagnolo che, invece, ha proseguito nella sua spinta e ha cercato di pressare lo spagnolo fino alla conclusione. Un weekend eccezionale. Pole position, vittoria nella Sprint Race e secondo posto di spessore oggi. Un pilota ritrovato! Non ultimo, si porta a sole 8 lunghezze da Bagnaia in classifica generale. Un aspetto davvero da sottolineare…

ALEX MARQUEZ (Ducati Gresini) 6.5: chiude con un ennesimo podio, forse il meno brillante della sua annata. Il pilota spagnolo chiude a 7.7 secondi dalla vetta, non dando mai la sensazione di poter essere della partita oggi. Capisce sin da subito che gli altri due ne avevano di più e preferisce gestire gli ultimi chilometri senza patemi.

FRANCO MORBIDELLI (Ducati Pertamina VR46) 7: un quarto posto che conferma il suo buon momento di forma e fiducia. Chiude a 10.3 dalla vetta, sì, ma vince il duello interno al team con FABIO DI GIANNANTONIO (voto 6.5) che ce la mette tutta per rimontare sul pilota romano ma non ci riesce. Si giocano con Acosta il quinto posto nella generale. Ora Franky è davanti di una lunghezza.

FRANCESCO BAGNAIA (Ducati Factory) 4: ancora una domenica da dimenticare. Ancora una prestazione da cancellare in fretta. Dopo una Sprint Race pessima, chiusa al 13° posto solo perché 3 avversari gli erano caduti davanti, oggi voleva una scossa. Non è arrivata. Cade mentre era settimo e scivola al Tramonto. Il nome della curva indica il morale di Pecco. Una stagione che sta tramontando senza però essere mai sbocciata. Un 2025 totalmente negativo. Moto, umore e rapporti interni. Male. Malissimo.

LUCA MARINI (Honda HRC) 6.5: zitto zitto centra un altro settimo posto e porta al traguardo la moto nipponica. Lui il suo lavoro lo fa sempre. Un pilota che magari non darà spettacolo ma è di una sostanza incredibile.