Motocross
MX2: Laengenfelder trionfa in gara-2 al GP di Turchia, solo nono Andamo
Si conclude con il trionfo di Simon Laengenfelder il GP della Turchia, quartultimo appuntamento valido per il Mondiale 2025 di motocross, classe MX2, in scena questo weekend sull’ostico circuito di Afyonkarahisar. Una buona prestazione per il centauro che, dopo il terzo posto in gara-1, ha preso il largo nella seconda prova ottenendo punti molto importanti in ottica classifica.
Significativa la performance del tedesco in sella alla KTM che, dopo aver girato per terzo alla prima curva, si è reso artefice di una bella rimonta, terminata rifilando un gap di 0:01.567 a Kay de Wolf (Husqvarna), il quale si è piazzato al secondo posto precedendo lo spagnolo Guilem Farres, terzo a 0:12.190.
Quarto posto invece per Sacha Coenen (KTM), primo all’uscita del cancelletto ma costretto a rinunciare il podio accontentandosi della medaglia di legno con un distacco di 0:13.194 davanti a Liam Everts (Husqvarna), quinto a 0:14.504. Solo nono invece il nostro Andrea Adamo (KTM), il quale ha guadagnato un gap di 0:21.860 rispetto al primo della classe. Bene poi la Honda di Valerio Lata, decimo a 0:37.595.
Quando mancano ancora tre appuntamenti alla fine del Mondiale, Laengenfelder comanda le operazioni con 833 punti tallonato da De Wolf, secondo con 821. Più staccato Adamo, terzo a 771.