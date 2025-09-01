Motocross
Motocross, GP Turchia 2025: orari MXGP e MX2, programma, tv, streaming
Dopo una settimana di riposo, riprende il Campionato Mondiale 2025 di motocross. Questo weekend si disputerà infatti il GP di Turchia, terzultimo appuntamento della stagione in scena sul tracciato di Afyonkarahisar.
Così come l’impegno in Olanda, anche questo si rileverà decisivo per le sorti delle due classi. Ma qual è la situazione attuale? In MX2 al comando delle operazioni c’è Simon Laengenfelder che, con 783 punti, porta un vantaggio risicato su Kay de Wolf, secondo a quota 768 davanti al nostro Andrea Adamo, terzo a 745.
Lotta serrata anche in MXGP, con Romain Febvre avanti contando per solo di 835 punti. A tallonarlo c’è Lucas Coenen, secondo con 804. A distanza siderale si trova invece Glenn Coldenhoff, terzo a 617.
Il GP di Turchia sarà disponibile integralmente sulla piattaforma MXGP TV. Previste delle trasmissioni in diretta su Sky Sport (palinsesto in via di definizione). In streaming si potrà dunque seguire su Discovery+, NOW Tv, Sky Go e RAI Play. OA Sport vi offrirà invece la diretta LIVE delle due gare valide per la MX2. Di seguito il programma completo.
CALENDARIO GP TURCHIA MOTOCROSS 2025
Sabato 6 settembre
Palinsesto non comunicato
Domenica 7 settembre
12:10 Gara-1 MX2
13.10 Gara-1 MXGP
15:10 Gara-2 MX2
16:10 Gara-2 MXGP
PROGRAMMA GP TURCHIA MOTOCROSS 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: previste trasmissioni in diretta su Sky Sport
Diretta streaming: MXGP TV, Discovery+. NOW TV, Sky Go, Rai Play
Diretta Live testuale: OA Sport (per le prove di MX2)