Moto3: Rueda vuole continuare a martellare a Motegui. Piqueras insegue, pista nuova per Quiles

Un chiaro favorito, un inseguitore, un outisider. Si infiamma la lotta nella Moto3 a poche ore dalla partenza del weekend dedicato al GP del Giappone, diciottesimo appuntamento valido per il Motomondiale 2025 della classe leggera, in scena questo weekend presso il circuito di Motegui.

Ricapitoliamo velocemente la situazione: dopo diciassette gare al comando delle operazioni c’è Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Factory Racing), il quale vanta 295 punti dopo la solida vittoria a Misano. Al secondo posto c’è invece la FRINSA – MT HELMETS – MSI di Angel Piqueras, primo inseguitore con 217 precedendo il rookie Maximo Quiles (CFMOTO Gaviota Aspar Team), terzo a 188.

Assistere ad un ribaltone è veramente difficile, considerando anche il vantaggio del leader spagnolo, chiamato adesso a gestire il suo primato, e i “pochi” weekend ancora a disposizione per gli altri, soltanto sei inclusa la tappa nipponica. Piqueras, parlando in “soldoni”, dovrà dunque davvero inventarsi “il numero” per poter insidiare il diretto avversario. Se lo vorrà fare, dovrà iniziare proprio da qui. Quiles invece, malgrado la grande prestazione offerta fino a questo momento, dovrà fare i conti con un tracciato a lui sconosciuto: sarà quindi interessante osservare da vicino il feeling del giovanissimo spagnolo, motivato a fare bene anche questa volta.

Riflettori puntati poi sugli italiani, in particolar modo Guido Pini (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), a caccia ancora del primo podio stagionale, oltre che Dennis Foggia (CFMOTO Gaviota Aspar Team), pronto a centrare la top 3 per la quarta volta in questa annata sportiva.