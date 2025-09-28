Moto2, Daniel Holgado trionfa in Giappone. 6° Tony Arbolino, Celestino Vietti cade

Seconda vittoria dell’anno per lo spagnolo Daniel Holgado nel Mondiale 2025 di Moto2. L’iberico, in sella alla Kalex CFMOTO Power Electronics Aspar Team, si è imposto nel 17° appuntamento del campionato a Motegi (Giappone), imprimendo alla gara un ritmo indiavolato nelle prime tornate e stringendo i denti negli ultimi giri, vista la rimonta furibonda del britannico Jake Dixon.

Quest’ultimo, sulla Boscoscuro ELF Marc VDS Racing Team, ha concluso a 1.300, girando su tempi pazzeschi nelle ultime cinque tornate, senza però chiudere il buco come si suol dire in gergo. A completare il podio è stato il brasiliano Diogo Moreira (+5.943). Il sudamericano, sulla Kalex Italtrans Racing Team, ha guadagnato punti importanti nella sfida mondiale con Manuel Gonzalez (Kalex LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP), giunto quinto a 8.426, alle spalle anche del colombiano David Alonso (Kalex CFMOTO Power Electronics Aspar Team).

Il leader della classifica iridata, infatti, è stato punito con un long lap penalty per aver provocato l’uscita di pista di Celestino Vietti nelle prime fasi della gara. Questo si è tradotto in un avvicinamento di Moreira in graduatoria, viste le 34 lunghezze di ritardo.

In casa Italia, detto del poco fortunato crash di Vietti senza conseguenze dal punto di vista fisico, Tony Arbolino ha concluso in sesta posizione sulla Boscoscuro BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (+9.271). Buona la prova del lombardo, in lizza per il podio per 3/4 del GP. Nelle ultime battute, però, il rendimento del centauro nostrano è calato per i postumi dell’operazione al braccio destro a cui si è sottoposto undici giorni fa (per risolvere un problema di sindrome compartimentale cronica all’avambraccio).

CLASSIFICA GP GIAPPONE MOTO2 2025

1 Daniel Holgado 27 – 1:51.339 19 Kalex CFMOTO Power Electronics Aspar Team

2 Jake Dixon 96 +1.304 1:50.000 19 Boscoscuro ELF Marc VDS Racing Team

3 Diogo Moreira 10 +5.943 1:50.683 19 Kalex Italtrans Racing Team

4 David Alonso 80 +5.985 1:50.390 19 Kalex CFMOTO Power Electronics Aspar Team

5 Manuel Gonzalez 18 +8.426 1:50.908 19 Kalex LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP

6 Tony Arbolino 14 +9.271 1:51.061 19 Boscoscuro BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

7 Barry Baltus 7 +10.137 1:51.652 19 Kalex Fantic Racing

8 Iván Ortolá 4 +11.592 1:51.460 19 Boscoscuro QJMOTOR – FRINSA – MSI

9 Albert Arenas 75 +12.588 1:51.291 19 Kalex ITALJET Gresini Moto2

10 Collin Veijer 95 +12.635 1:51.274 19 Kalex Red Bull KTM Ajo

11 Alonso López 21 +15.006 1:51.290 19 Boscoscuro Beta Tools SpeedRS Team

12 Marcos Ramírez 24 +15.125 1:51.239 19 Kalex OnlyFans American Racing Team

13 Filip Salač 12 +15.741 1:51.365 19 Boscoscuro ELF Marc VDS Racing Team

14 Ayumu Sasaki 71 +17.634 1:52.508 19 Kalex RW-Idrofoglia Racing GP

15 Arón Canet 44 +19.602 1:51.409 19 Kalex Fantic Racing

16 Adrián Huertas 99 +20.601 1:51.219 19 Kalex Italtrans Racing Team

17 Alex Escrig 11 +22.821 1:52.739 19 Forward KLINT Forward Factory Team

18 Yuki Kunii 92 +24.077 1:51.033 19 Kalex Idemitsu Honda Team Asia

19 Jorge Navarro 9 +25.292 1:51.718 19 Forward KLINT Forward Factory Team

20 Unai Orradre 19 +26.203 1:51.589 19 Boscoscuro QJMOTOR – FRINSA – MSI

21 Mario Aji 64 +32.865 1:52.243 19 Kalex Idemitsu Honda Team Asia

RITIRATI

Izan Guevara 28 1 lap 1:51.102 17 Boscoscuro BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

Darryn Binder 15 8 laps 1:50.638 10 Kalex ITALJET Gresini Moto2

Joe Roberts 16 14 laps 1:50.055 4 Kalex OnlyFans American Racing Team

Celestino Vietti 13 15 laps 1:49.378 3 Boscoscuro Beta Tools SpeedRS Team

Senna Agius 81 15 laps 1:50.326 3 Kalex LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP

Daniel Muñoz 17 18 laps – 1 Kalex Red Bull KTM Ajo

Zonta vd Goorbergh 84 18 laps 1:51.896 – Kalex RW-Idrofoglia Racing GP