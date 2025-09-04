Moto2: al Montmelò si rinnova la sfida tra Gonzalez e Canet

Dopo una settimana di pausa, si riaccendono i motori del Motomondiale 2025. Questo fine settimana si svolgerà infatti il GP della Catalogna, appuntamento numero quindici del calendario, in scena come da tradizione presso uno dei circuiti più iconici del lotto, ovvero il Montmelò. Si tratterà di una sfida particolarmente importante per ciò che concerne la Moto2, complice la sfida sempre accesa tra Manuel Gonzalez ed Aron Canet.

Al momento, lo spagnolo in sella alla Liqui Moly Dynavolt Intact GP si trova al comando delle operazioni con 204 punti, tallonato dal connazionale in forza alla Fantic Racing LINO SONEGo, secondo con 179, esattamente sei lunghezze in più rispetto al brasiliano Diogo Moreira (Italtrans Racing Team), terzo a 173.

Per entrambi i centauri, la prova iberica rappresenta un’occasione di riscatto rispetto alle sfortunate prove dello scorso anno: nel 2024 infatti Gonzalez si dovette accontentare di una scialba ventiduesima posizione, mentre Canet fu addirittura costretto al ritiro, stessa sorte toccata a Moreira.

I fari saranno inoltre puntati sugli italiani Celestino Vietti e Tony Arbolino, entrambi reduci da un fine settimana tutt’altro che positivo in Ungheria e desiderosi quindi di poter tornare velocemente in carreggiata. Ci sono tutti i presupposti per vivere una gara esaltante.