MotoGP, Francesco Bagnaia: “Le modifiche fatte sulla moto potrebbero aiutarmi in Catalogna”

Messo alle spalle l’appuntamento di Balaton (Ungheria), il Circus del Motomodiale riprende la propria corsa in Catalogna, col week end del Montmeló. Quindicesima tappa in terra spagnola e Marc Marquez, nel fine-settimana di casa, vorrà ribadire il concetto e rafforzare l’idea sul proprio dominio in MotoGP. Il Cabroncito ha un vantaggio di 175 lunghezze sul fratello Alex e 227 sul compagno di squadra Francesco Bagnaia.

Per Pecco un 2025 molto avaro di soddisfazioni, con diversi problemi di feeling con la Ducati GP25, non in grado di portarla al limite come fatto in passato. Nell’ultimo round disputato in terra magiara, i tecnici della Rossa hanno deciso di apportare delle modifiche importanti sulla moto del piemontese, per dargli un po’ più confidenza in frenata.

“Rispetto al Balaton, se guardiamo alle posizioni, sicuramente uno dei week end più complicati dell’anno. Dopo la qualifica, abbiamo deciso di fare modifiche molto importanti alla moto e ho ritrovato un buon feeling alla guida soprattutto durante la gara di domenica. Continuiamo su questa strada, lavoriamo per confermare le stesse buone sensazioni anche su questo tracciato“, ha raccontato il centauro italiano (fonte: sito della Ducati).

Non resta che attendere i riscontri in pista e se il fine-settimana in Catalogna darà seguito alla tendenza stagionale o se finalmente Pecco avrà un po’ di smalto in sella alla moto di Borgo Panigale.