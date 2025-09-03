MotoGP, statistiche GP Catalogna 2025. Serial winner? No grazie! Dopo Valentino Rossi niente successi in serie!

Il quindicesimo atto del Mondiale MotoGP 2025 si terrà nel fine settimana del 5-7 settembre, durante il quale il Gran Premio di Catalogna raggiungerà il significativo traguardo delle trenta edizioni iridate. L’evento, entrato in calendario nel 1996, non ha mai mancato l’appello con il Motomondiale.

Come d’abitudine, si gareggerà al Montmelò, autodromo edificato alle porte di Barcellona tra la fine degli anni ’80 e l’inizio dei ’90. La struttura ha fornito alla Spagna un impianto all’avanguardia, sia dal punto di vista della logistica, che dei connotati del tracciato. Non a caso, si tratta di uno dei luoghi privilegiati per svolgere test.

Quella dei prossimi giorni sarà però la trentunesima corsa con valore iridato a tenersi al Montmelò. Non va dimenticato come, lo scorso anno, l’autodromo abbia recuperato la tappa conclusiva della stagione dopo la rinuncia di Valencia a causa della tremenda alluvione che ha colpito l’area alla fine di ottobre 2024.

GP CATALOGNA – I DATI

CLASSE REGINA (500cc/MOTOGP)

Pilota con più vittorie: Valentino ROSSI (7)

Il Dottore ha trionfato nel 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2009, 2016

Piloti in attività con vittorie al Montmelò:

2 – MARQUEZ Marc (ESP) {2014, 2019}

2 – QUARTARARO Fabio (FRA) {2020, 2022}

2 – BAGNAIA Francesco (ITA) {2024, 2024}

1 – OLIVEIRA Miguel (POR) {2021}

1 – ESPARGARO’ Aleix (ESP) {2023} *

Italiani vincitori al Montmelò:

ROSSI Valentino (2001, 02, 04, 05, 06, 09, 16)

CAPIROSSI Loris (2003)

DOVIZIOSO Andrea (2017)

BAGNAIA Francesco (2024, 2024)

Moto vincitrici al Montmelò:

Tra parentesi vengono indicate le date del primo e dell’ultimo successo.

11 – YAMAHA (2004, 2022)

10 – HONDA (1996, 2019)

6 – DUCATI (2003, 2024)

1 – SUZUKI (2000)

1 – KTM (2021)

1 – APRILIA (2023)

Piloti vincitori con moto differenti:

ROSSI Valentino (Honda 2; Yamaha 5)

STONER Casey (Ducati 1; Honda 1)

LORENZO Jorge (Yamaha 4; Ducati 1)

Record di vittorie consecutive:

3 – ROSSI Valentino (2004, 2005, 2006)

Le Sprint sono state vinte da…

2023 – ESPARGARO’ Aleix (Aprilia)

2024 – ESPARGARO’ Aleix (Aprilia) {Maggio}

2024 – BAGNAIA Francesco (Ducati) {Novembre}

Piloti in attività con pole position al Montmelò:

3 – ESPARGARO’ Aleix (ESP) {2015, 2022, 2024}

2 – QUARTARARO Fabio (FRA) {2019, 2021}

2 – BAGNAIA Francesco (ITA) {2023, 2024}

1 – MARQUEZ Marc (ESP) {2016}

1 – MORBIDELLI Franco (ITA) {2020}

GP CATALOGNA – I DATI

MOTO2, ELENCO VINCITORI

2010 – TAKAHASHI Yuki (JPN)

2011 – BRADL Stefan (GER)

2012 – IANNONE Andrea (ITA)

2013 – ESPARGARO’ Pol (ESP)

2014 – RABAT Tito (ESP)

2015 – ZARCO Johann (FRA)

2016 – ZARCO Johann (FRA)

2017 – MARQUEZ Alex (ESP)

2018 – QUARTARARO Fabio (FRA)

2019 – MARQUEZ Alex (ESP)

2020 – MARINI Luca (ITA)

2021 – GARDNER Remy (AUS)

2022 – VIETTI Celestino (ITA)

2023 – DIXON Jake (GBR)

2024 – OGURA Ai (JPN)

2024 – CANET Aron (ESP)

Due centauri hanno dunque bissato la propria affermazione. Si tratta di Johann Zarco e di Alex Marquez. Sono 3 le vittorie italiane (Iannone 2012, Marini 2020, Vietti 2022). Va rimarcata la strana (contro)tendenza relativa agli spagnoli. Saranno anche i centauri più vincenti, ma a differenza di molti altri contesti hanno raccolto meno negli ultimi anni di quanto non sia accaduto in passato.

GP CATALOGNA – I DATI

MOTO3, ELENCO VINCITORI

2012 – VIÑALES Maverick (ESP)

2013 – SALOM Luis (ESP)

2014 – MARQUEZ Alex (ESP)

2015 – KENT Danny (GBR)

2016 – NAVARRO Jorge (ESP)

2017 – MIR Joan (ESP)

2018 – BASTIANINI Enea (ITA)

2019 – RAMIREZ Marco (ESP)

2020 – BINDER Darryn (RSA)

2021 – GARCIA Sergio (ESP)

2022 – GUEVARA Izan (ESP)

2023 – ALONSO David (COL)

2024 – ALONSO David (COL)

2024 – ALONSO David (COL)

Come si può notare, nel 2024 David Alonso si è reso protagonista di un’impresa. Non solo è diventato il primo pilota a ripetersi nella prima delle classi formative, ma ha saputo bissare la propria affermazione anche a distanza di qualche mese.