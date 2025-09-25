Mondiali canottaggio 2025 oggi in tv: orari finali, programma 25 settembre, streaming, italiani in gara

Arriva il momento più importante della stagione per il canottaggio ed il paracanottaggio, con le prime Finali A dei Mondiali senior 2025, in corso di svolgimento a Shanghai, in Cina: oggi, giovedì 25 settembre, saranno in palio le medaglie nelle prime 6 specialità, delle quali 4 olimpiche e 2 non olimpiche.

L’Italia sarà protagonista con il due senza senior femminile di Laura Meriano ed Alice Codato e con il quattro di coppia maschile di Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili. Titoli in palio anche per due senza senior maschile, quattro di coppia femminile, doppio pesi leggeri femminile e doppio pesi leggeri maschile.

Per i Mondiali senior 2025 di canottaggio la diretta tv delle Finali A sarà affidata a Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su worldrowing.com e Rai Play, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’intero evento.

CALENDARIO MONDIALI CANOTTAGGIO 2025

Giovedì 25 settembre

08.05 Finale A doppio pesi leggeri femminile

08.16 Finale A doppio pesi leggeri maschile

08.30 Finale A due senza senior femminile (Laura Meriano, Alice Codato)

08.44 Finale A due senza senior maschile

08.58 Finale A quattro di coppia femminile

09.12 Finale A quattro di coppia maschile (Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza, Giacomo Gentili)

PROGRAMMA MONDIALI CANOTTAGGIO 2025: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD.

Diretta streaming: worldrowing.com e Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.