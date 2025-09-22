Canottaggio, Davide Mumolo approda ai quarti di finale del singolo ai Mondiali di Shanghai

La seconda giornata di gare dei Mondiali di canottaggio, rassegna che si sta svolgendo a Shanghai, si chiude con le batterie del singolo maschile e femminile. La spedizione azzurra, dopo aver ottenuto il passaggio del turno con il doppio e il quattro senza in campo maschile, qualifica Davide Mumolo ai quarti di finale.

Nella prima batteria del singolo femminile Alice Gnatta termina in terza posizione, staccata di 19.96 dalla vincitrice. S’impone la britannica Lauren Henry che taglia il traguardo con il tempo di 7:17.75 e precede la sudafricana, seconda con un ritardo di 15.10 dalla sua rivale. Le prime due accedono alla semifinale.

L’azzurra, fin dall’inizio, non riesce a tenere il passo troppo veloce delle due battistrada, cerca di tenere il proprio ritmo, non perde contatto dalla cinese Shuxian Zhang e nel finale di gara, grazie ad una prepotente progressione, riesce a sorpassarla. Il tempo stabilito vale però l’accesso alla Finale C per la portacolori italiana.

Nella seconda batteria del singolo maschile Davide Mumolo termina la prova in terza posizione con il tempo di 6:46.94, staccato di 3.06 dal vincitore. Si aggiudica il successo Yauheni Zalaty, rappresentante degli Atleti Individuali Neutrali, che chiude la gara in 6:43.88.

Battuto l’ungherese Bendeguz Pal Petervari Molnar, secondo in 6:46.32. L’azzurro, che esce alla distanza e sfiora il passaggio diretto alle semifinali, chiude a soli 62 centesimi dall’ungherese, staccando il nono tempo complessivo ed approdando ai quarti di finale.