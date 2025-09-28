Canottaggio
Canottaggio, l’otto misto conquista l’argento ai Mondiali. Quarto posto per il doppio misto
Si chiudono con la conquista di un’altra medaglia, questa volta d’argento, seppur in una specialità non olimpica, per l’Italia i Mondiali 2025 di canottaggio e paracanottaggio, andati in scena a Shanghai, in Cina: l’otto senior misto conquista la piazza d’onore, mentre si ferma ai piedi del podio il doppio misto, quarto.
CANOTTAGGIO
SPECIALITA’ NON OLIMPICHE
Nell’otto senior misto Laura Meriano, Elisa Mondelli, Aisha Rocek, Alice Codato, Giacomo Gentili, Andrea Panizza, Nunzio Di Colandrea e Giovanni Codato, con Alessandra Faella al timone, conquistano la medaglia d’argento. Il titolo mondiale va alla Romania, che si impone in 5:34.46, mentre l’Italia termina alla piazza d’onore con il crono di 5:39.58, infine sale sul gradino più basso del podio la Nuova Zelanda, terza in 5:41.06.
Nel doppio senior misto Alice Gnatta e Niels Torre chiudono ai piedi del podio, terminando quarti ad appena 0.07 dalla medaglia di bronzo. Vince l’Irlanda in 6:24.22, che precede i Paesi Bassi, secondi in 6:24.91, mentre il bronzo va alla Svizzera, terza in 6:27.18, che brucia sul traguardo l’Italia, quarta in 6:27.25.
SPECIALITA’ OLIMPICHE
Nel singolo senior maschile il titolo iridato va all’ellenico Stefanos Ntouskos, al successo in 6:36.75, davanti al teutonico Oliver Zeidler, d’argento in 6:37.17, mentre sale sul gradino più basso del podio l’Atleta Individuale Neutrale di passaporto bielorusso Yauheni Zalaty, terzo in 6:38.60.
Nel singolo senior femminile arriva l’affermazione dell’irlandese Fiona Murtagh, vittoriosa con il crono di 7:12.27, andando a bruciare sul traguardo per 0.03 la britannica Lauren Henry, d’argento in 7:12.30, mentre conquista il bronzo la danese Frida Sanggaard Nielsen, terza in 7:15.89.
PARACANOTTAGGIO
SPECIALITA’ PARALIMPICHE
Nel doppio PR3 misto l’oro va alla Germania, che si impone con il crono di 6:58.64, andando a precedere l’Ucraina, seconda in 7:05.33, che la spunta sull’Australia, di bronzo in 7:06.60. Nella Finale B l’Italia di Elisa Corda e Luca Conti chiude terza in 7:56.13 e si classifica al nono posto assoluto.