Canottaggio, il quattro con PR3 misto approda in finale ai Mondiali. Eliminato Davide Mumolo, rinviate le semifinali di doppio e 4 senza

La quarta giornata di gare ai Mondiali senior 2025 di canottaggio e paracanottaggio, in corso a Shanghai, in Cina, viene sospesa al termine delle batterie e dei quarti di finale a causa del forte vento presente sul campo di regata: rinviate le semifinali, che avrebbero visto tra i protagonisti il doppio senior ed il quattro senza maschili dell’Italia. Nelle gare completate regolarmente si registrano il passaggio in Finale A del quattro con PR3 misto e l’eliminazione del singolo senior maschile di Davide Mumolo, che disputerà la Finale C per il 13° posto.

CANOTTAGGIO

SPECIALITA’ OLIMPICHE

Nel singolo senior maschile Davide Mumolo si ferma nei quarti di finale e disputerà la Finale C per il 13° posto a causa del quarto posto nella terza serie, che gli impedisce di accedere alle semifinali. Inizio contratto dell’azzurro, che passa in sesta ed ultima posizione sia ai 500 che ai 1000 metri, poi nella seconda parte inizia a recuperare, transitando in quinta posizione ai 1500, ma il forcing finale non è sufficiente per acciuffare una delle prime tre posizioni che consentono il passaggio al penultimo atto, con l’azzurro che chiude quarto in 7.19.52, a 3.05 dall’imbarcazione della Slovenia, la quale approda invece in semifinale. Il crono di Mumolo è il migliore tra quelli degli equipaggi eliminati, quindi l’Italia affronterà la Finale C.

PARACANOTTAGGIO

SPECIALITA’ PARALIMPICHE

Nel quattro con PR3 misto Stanislau Livintchuk, Marco Frank, Martina Osualdini e Carolina Foresti, con Chiara Reto al timone, conquistano l’accesso diretto alla Finale A grazie al secondo posto nella seconda batteria. Gli azzurri lasciano andare la Gran Bretagna ed ingaggiano un lungo duello con la Germania, restando comunque sempre davanti all’imbarcazione tedesca. I britannici vincono in 7.06.10, mentre l’Italia è seconda a 20.10, ed il crono di 7.26.20 è il terzo assoluto, dato che nella seconda batteria soltanto gli Stati Uniti fanno leggermente meglio, vincendo in 7.23.11. Avanzano all’ultimo atto anche Cina (7.27.70), Germania (7.27.86) e Brasile (7.36.14).