Mondiali canottaggio 2025 oggi in tv: orari finali, programma 28 settembre, streaming, italiani in gara

Si chiudono per il canottaggio ed il paracanottaggio le Finali A dei Mondiali senior 2025, in corso di svolgimento a Shanghai, in Cina: oggi, domenica 28 settembre, saranno in palio le medaglie nelle ultime 5 specialità, delle quali 2 olimpiche, 2 non olimpiche ed 1 paralimpica.

L’Italia sarà in Finale A in entrambe le specialità non olimpiche del doppio senior misto con Alice Gnatta e Niels Torre, e dell’otto senior misto grazie a Laura Meriano, Elisa Mondelli, Aisha Rocek, Alice Codato, Giacomo Gentili, Andrea Panizza, Nunzio Di Colandrea e Giovanni Codato, con Alessandra Faella al timone.

Per i Mondiali senior 2025 di canottaggio la diretta tv delle Finali A sarà affidata a Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su worldrowing.com e Rai Play, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’intero evento.

CALENDARIO MONDIALI CANOTTAGGIO 2025

Domenica 28 settembre

08.05 Finale A doppio PR3 misto

08.17 Finale A singolo senior femminile

08.31 Finale A singolo senior maschile

08.44 Finale A doppio senior misto (Alice Gnatta e Niels Torre)

08.57 Finale A otto senior misto (Laura Meriano, Elisa Mondelli, Aisha Rocek, Alice Codato, Giacomo Gentili, Andrea Panizza, Nunzio Di Colandrea e Giovanni Codato, con Alessandra Faella al timone)

PROGRAMMA MONDIALI CANOTTAGGIO 2025: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD.

Diretta streaming: worldrowing.com e Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.