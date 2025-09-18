In questo episodio di FOCUS – atletica scopriamo la storia di Aurora Russo, una delle giovani più promettenti della lotta italiana. Dall’oro mondiale Under 20 ad Amman 2023, all’argento europeo U23 e al bronzo senior 2025, Aurora racconta luci e ombre di una carriera in piena ascesa. Ma non solo successi: nell’intervista affrontiamo anche i momenti più difficili, come l’infortunio alla spalla che la mette in dubbio per il Mondiale U23 di ottobre e la terribile ansia che l’ha sorpresa a Parigi, alla sua prima Olimpiade a soli 21 anni. Con sincerità e passione, Aurora svela come il viaggio dal fratello negli Stati Uniti le abbia ridato la voglia di allenarsi dopo la disfatta olimpica, e rivela un modello che la ispira: Frank Chamizo, “mi piace come lotta e vorrei diventare come lui”. ▶️ Nel video: Dalle prime gare ai successi giovanili La gioia del Mondiale U20 e delle medaglie 2025 Il lato nascosto dello sport: ansia, infortuni e resilienza Il viaggio negli USA come rinascita sportiva ✈️ L’ispirazione di Chamizo e i sogni futuri Se ami le storie vere, fatte di talento ma anche di fragilità e rinascita, questo episodio ti emozionerà. Hashtag e tag utili: #AuroraRusso #atletica #focusatletica #MondialeU20 #EuropeiU23 #Paris2024 #Chamizo #velocità #ansia #resilienza ✨ ❤️ Lascia un LIKE, condividi e scrivi nei commenti quale momento della carriera di Aurora ti ha colpito di più! conduce Alice Liverani