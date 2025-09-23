Il tabellone di Jannik Sinner a Pechino e gli avversari turno per turno. Debutto con un veterano

Jannik Sinner ha scoperto finalmente quelli che potranno essere gli avversari da affrontare nel suo percorso all’ATP 500 di Pechino 2025. Il numero due al mondo, in assenza del grande rivale Carlos Alcaraz (impegnato a Tokyo), è stato accreditato della prima testa di serie ed è dunque il favorito d’obbligo alla vigilia del prestigioso torneo in programma sul cemento outdoor della capitale cinese.

Quest’oggi è andato in scena il sorteggio del tabellone principale, con il 24enne altoatesino che spera di bissare il trionfo del 2023 a Beijing dopo la rocambolesca sconfitta in finale della passata edizione contro Alcaraz. Jannik comincerà il suo torneo al primo turno (niente bye) contro il veterano croato Marin Cilic per poi incrociare agli ottavi il vincente del match tra la wild card cinese Zhizhen Zhang ed un qualificato.

Il coefficiente di difficoltà potrebbe aumentare sensibilmente ai quarti di finale, magari contro l’ostico russo n.5 del seeding Karen Khachanov o in alternativa con una mina vagante come l’ungherese Fabian Marozsan. Non fanno troppa paura neanche gli ipotetici ostacoli da fronteggiare in semifinale, tra cui l’australiano Alex de Minaur ed il giovane emergente ceco Jakub Mensik. Tanta carne al fuoco nell’altra metà del tabellone con i vari Alexander Zverev, Lorenzo Musetti, gli altri russi Andrey Rublev e Daniil Medvedev, ma anche Alejandro Davidovich Fokina e la variabile impazzita Alexander Bublik.

Di seguito i possibili avversari turno per turno di Jannik Sinner nell’ATP di Pechino 2025.

CHI POTREBBE INCONTRARE NEI VARI TURNI JANNIK SINNER A PECHINO

Primo turno – Cilic (CRO)

Secondo turno – Zhang (CHN), qualificato

Quarti di finale – Khachanov [5], Muller (FRA), Bonzi (FRA), Marozsan (HUN)

Semifinale – Nomi principali: De Minaur (AUS) [3], Mensik (CZE) [7], Etcheverry (ARG), Kecmanovic (SRB)

Finale – Nomi principali: Zverev (GER) [2], Musetti (ITA) [4], Rublev [6], Medvedev [8], Bublik (KAZ), Davidovich Fokina (ESP), F. Cerundolo (ARG), Cobolli (ITA)