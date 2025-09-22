LIVE Musetti-Tabilo, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: in palio il titolo e un sorpasso nel ranking

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Lorenzo Musetti e Alejandro Tabilo che si giocheranno il titolo dell’ATP 250 di Chengdu, con il nostro azzurro che partirà favorito nell’incontro che potrebbe consegnarli due traguardi importanti: infatti, oltre il primo titolo di una stagione già molto positiva, il toscano affronta il cileno anche per ottenere i punti necessari per superare in classifica Alexander De Minaur, raggiungendo l’ottava posizione nel ranking ATP.

Il percorso di Musetti nel torneo, partito dal secondo turno grazie al bye al primo, è iniziato con la vittoria su Dino Prizmic, battuto 2-1 (7-5, 3-6, 6-2), per poi affrontare e battere ai quarti di finale il georgiano Nikoloz Basilashvili con un secco 2-0 (6-3, 6-3). Successivamente, in semifinale, il nostro azzurro ha sconfitto Alexander Shevchenko sempre 2-0 (6-3, 6-1), esprimendo il suo miglior tennis in vista della finale con Tabilo.

A proposito del cileno, che prima di entrare nel main draw dell’ATP 250 di Chengdu ha dovuto superare le qualificazioni, il suo percorso nel torneo è iniziato con Jordan Thompson, battuto 2-0 (6-4, 6-3). Successivamente, tra lui e i quarti di finale c’è stato il match contro Luciano Darderi: l’italiano non ha potuto fare nulla contro un grande Tabilo che lo ha sconfitto 2-0 (6-4, 6-3), che prima della semifinale con lo statunitense Brandon Nakashima, ha sconfitto 2-1 (4-6, 7-5, 6-2) Christopher O’Connel. Contro il già citato americano, il cileno ha dominato 2-0 (6-4, 7-6), conquistando la finale.

La finale tra Musetti e Tabilo sarà il secondo match dell’ultima giornata all’ATP 250 di Chengdu, che inizierà alle 11.00 (orario italiano, in Cina saranno le 17.00) con l’atto finale del torneo di doppio tra la coppia Frantzen/Haase e Kirkov/Stevens. Successivamente, ma non prima delle 13.00 (19.00 seguendo l’orario cinese), inizierà l’atteso incontro tra il cileno e il nostro toscano. Segui con noi la finale di Musetti all’ATP 250 di Chengdu, grazie alla cronaca testuale di OA Sport in Diretta LIVE! Buon divertimento a tutti!