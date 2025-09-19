LIVE Musetti-Prizmic, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: esordio che nasconde tante insidie

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Lorenzo Musetti e Dino Prizmic. Partita difficile per il nostro numero 9 al mondo che esordisce all’ATP 250 di Chengdu partendo dal secondo turno grazie al bye nel primo round, ottenuto grazie al fatto che Musetti è la prima testa di serie del torneo.

Mentre per Lorenzo, come appena detto, è l’esordio nella competizione, per Prizmic è la seconda partita visto che, dopo gli impegni in Coppa Davis con la sua Croazia che è stata eliminata dalla Francia, ha giocato e vinto contro Terence Atmane per 2-0 (6-4, 6-3), passando agilmente al turno successivo.

Musetti è l’ultimo italiano rimasto nella competizione, visto l’uscita di scena degli altri due azzurri impegnati a Chengdu: Lorenzo Sonego e Luciano Darderi hanno perso i loro ottavi di finale rispettivamente contro Marcos Giron e Alejandro Tabilo. L’azzurro è il grande favorito alla vittoria finale di questo ATP 250 ma il croato rappresenta uno scoglio ostico da superare.

Il match tra Musetti e Prizmic sarà il secondo del programma del Campo Centrale, con il primo incontro, quello tra Tallon Griekspoor e Taro Daniel che inizierà alle 7.00 (orario italiano, a Chengdu saranno le 13.00). L’azzurro è il grande favorito per la vittoria finale, parliamo del primo incontro tra questi due tennisti con Musetti che deve fare bene per dimostrare di poter essere competitivo su tutti i campi: ricordiamo che lui è in Cina per difendere la finale, purtroppo persa, dell’anno scorso. Seguite con noi l’esordio di Musetti all’ATP 250 di Chengdu, grazie alla cronaca testuale in Diretta LIVE di OA Sport! Buon divertimento a tutti!