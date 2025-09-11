Calcio, la Uefa assegna al Metropolitano di Madrid la finale di Champions League nel 2027

Il Consiglio Esecutivo Uefa, riunitosi a Tirana (in Albania), ha stabilito le sedi di alcune finali di coppe europee per club in vista dei prossimi anni. Nello specifico parliamo dell’ultimo atto della Champions League maschile 2027, della Champions League femminile 2027 e della Supercoppa Europea maschile 2026 oltre ad alcune competizioni di futsal.

Sarà l’Estadio Metropolitano di Madrid ad ospitare la finale della Champions League 2026-2027 di calcio maschile, quasi dieci anni dopo l’inaugurazione avvenuta il 16 settembre 2017. La casa dell’Atletico Madrid ha una capienza massima di 70.460 posti ed è il terzo stadio più grande sul suolo spagnolo dietro al Camp Nou di Barcellona e al Bernabeu di Madrid.

Nella primavera del 2027 la finalissima della Champions League di calcio femminile andrà in scena sul terreno di gioco del National Stadium di Varsavia, costruito nel 2011 in occasione di Euro 2012 e con una capienza di 58.274 posti. La prossima edizione della Supercoppa Europea maschile si terrà nel 2026 a Salisburgo, in un impianto che può contenere al massimo 30.188 spettatori.

Passando al capitolo futsal (calcio a 5), Pesaro è la sede designata per la finale della Champions League 2026 mentre l’ultimo atto degli Europei femminili 2027 si disputerà a Osijek, in Croazia.