LIVE Italia-Svizzera, Europei hockey pista 2025 in DIRETTA: sfida agli elvetici, in palio la semifinale
Buonasera Amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Svizzera, match valido per i quarti di finale dei Campionati Europei 2025 di hockey su pista, evento attualmente in scena in Portogallo, precisamente in quel di Paredes.
Dopo aver messo in archivio la fase a gironi, gli azzurri si presenteranno al cospetto degli elvetici per la prima disputa da dentro-fuori. Ricordiamo che gli uomini di Alessandro Bertolucci hanno inaugurato al meglio la rassegna continentale, vincendo a domicilio dei padroni di casa, per poi cedere il passo alla Spagna nel secondo incontro. Ieri invece i nostri portacolori si sono dovuti arrendere alla Francia per 2-1.
La Svizzera invece ha curiosamente collezionato soltanto tre pareggi, rispettivamente contro Austria (1-1), Andorra (4-4) e Germania (3-3).
