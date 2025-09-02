Hockey Pista
Hockey pista: l’Italia si illude, ma poi cede il passo alla Spagna agli Europei. Prima sconfitta per gli azzurri
Una buona Italia si illude, ma poi è costretta a cedere il passo alla corazzata Spagna per 1-3 in occasione della seconda partita valida per la fase a girone dei Campionati Europei 2025 di hockey su pista, rassegna in fase di svolgimento in Portogallo, precisamente presso l’impianto di Paredes. Prova gagliarda quelli degli azzurri, bravi a battagliare sulla falsa riga della vittoria sui lusitani, non riuscendo però ad arginare la cattiveria agonistica delle furie rosse nella ripresa.
Nel primo tempo, sono infatti gli uomini di Alessandro Bertolucci a muovere per prima il tabellino, passando in vantaggio al minuto numero 14:14 per merito di Ipinazar, lesto a sferrare una bordata in diagonale mortifera maturata grazie al passaggio al bacio di Longo. Gli iberici tentano il cameback prendendosi anche qualche rischio, non colto alla perfezione dalla compagine tricolore, autrice di venticinque minuti simili alla sfida con il Portogallo, quindi impreziositi da grande ritmo ed intensità.
Si temeva una risposta netta da parte degli spagnoli, puntualmente giunta nella seconda frazione e culminata al 15:40, momento in cui gli avversari firmano il pari di Aragones, bravo a realizzare una rete simile a quella dell’italiano, affidandosi ad un diagonale che non lascia spazio a Zampoli
In mezzo ad un vero e proprio assedio, l’Italia subisce anche il raddoppio per merito di Casas, il quale si inventa la conclusione partendo dal lato corto dell’area di rigore. Spalle al muro, gli azzurri provano a reagire, trovandosi però al cospetto di una squadra attrezzatissima, capace di addormentare il gioco al momento giusto e di mordere in modo inaspettato concedendosi anche il tris con Roca allo scadere dopo una sgroppata sulla fascia destra.
Domani, mercoledì 3 settembre, i nostri ragazzi affronteranno la Francia per l’ultimo incontro della fase a gironi (inizio ore 20:00 italiane).