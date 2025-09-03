Hockey pista: Portogallo ko per mano della Francia, pareggi in Germania-Austria e Andorra-Svizzera

La seconda giornata degli Europei 2025 di hockey su pista, in corso di svolgimento a Paredes, si è conclusa. Ecco come sono andate le cose nelle quattro partite in programma martedì 2 settembre.

Girone A – Teste di serie

La Spagna batte 3-1 in rimonta un’Italia capace di andare in vantaggio con Ipinazar, salvo poi vedersi superare nella ripresa dalle Furie Rosse che vanno a referto con Aragones, Casas e Nil Roca. Dopo il ko subito ieri, proprio per mano degli azzurri, non si sblocca il Portogallo, anzi: Helder Nunes e compagni cadono 1-3 sotto i colpi della Francia dei fratelli Di Benedetto.

Classifica Girone A: Spagna 6, Italia 3, Francia 3, Portogallo 0

Partite 3 settembre: Italia-Francia, Portogallo-Spagna

Girone B – Squadre seconda fascia

Prima l’1-1 fra Germania e Austria, con reti di Karschau e Laritz, poi il pirotecnico 4-4 fra Andorra e Svizzera, con Palacin per gli andorrani e Rui per gli elvetici ad essere protagonisti con una doppietta a testa: due gare e due pareggi.

Classifica Girone B: Andorra 4, Svizzera 2, Germania 1, Austria 1

Partite 3 settembre: Austria-Andorra, Svizzera-Germania