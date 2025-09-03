Hockey Pista
Hockey pista: Italia, altro ko agli Europei. Francia vittoriosa 2-1 sugli azzurri
L’Italia incappa in un’altra sconfitta agli Europei 2025 di hockey pista. Gli azzurri di Alessandro Bertolucci dopo il 3-1 patito contro la Spagna cedono 2-1 alla Francia dei terribili fratelli Di Benedetto. La partita inizia in maniera intensa: Italia e Francia si sfidano a viso aperto a caccia del gol che sbloccherebbe la contesa.
I transalpini passano dopo 7 minuti: Carlo Di Benedetto tiene botta e inventa, Da Costa concretizza il punto dello 0-1. L’Italia incassa il colpo provando a reagire, ma contemporaneamente scopre il fianco alle ripartenze avversarie. Chance per Malagoli e Verona da una parte, Sgaria nei pali si esalta su Vankammelbecke.
Il tempo scorre, si entra negli ultimi tre minuti. L’Italia pareggia in modo rocambolesco a meno di 100 secondi dalla fine: rigore per la Francia, palo di Carlo Di Benedetto e ripartenza azzurra con Andrea Borgo che in campo aperto timbra il punto dell’1-1. Si va al riposo in parità.
La ripresa si apre in grande equilibrio, il match non si sblocca. La tensione sale: Pozzato e Ipinazar provano a trovare delle soluzioni vincenti, ma non basta. A trovare la soluzione vincente è Roberto Di Benedetto, che con una bomba dalla distanza griffa il punto dell’1-2 per i francesi a meno di 6 minuti dalla fine.
Nel finale succede di tutto: 15mo fallo di squadra della Francia, Borgo va con il tiro diretto. Non va. Verona si vede sventolare in faccia un blu, l’Italia va in inferiorità a meno di 3 minuti dalla fine ma resiste. Ultimo assalto: l’Italia ci prova. Borgo nel finale ha una chance ghiottissima che però non si concretizza.
Il match finisce con lo score di 1-2 per la Francia (6 punti), che si impone scavalcando gli azzurri (3 punti) nella classifica del Girone A, in attesa di Portogallo-Spagna per definire la griglia dei quarti di finale.