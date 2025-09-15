LIVE Italia-Cina, BJK Cup 2025 in DIRETTA: il doppio con Errani/Paolini sarà decisivo?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti in questa cronaca testuale in Diretta LIVE del terzo match di Billie Jean King Cup tra Italia e Cina, con le ragazze del capitano Tathiana Garbin che sfidano le padrone di casa per l’accesso in semifinale. La nazionale di Liu Feng, tuttavia, darà filo da torcere alle azzurre, con il doppio composto presumibilmente da Jasmine Paolini e Sara Errani che potrebbe essere decisivo.

La sfida sarà davvero dura per le azzurre di Garbin, visto che la freschezza delle ragazze non sembra essere la stessa dell’ultima occasione in cui la Nazionale femminile di tennis è scesa in campo, ossia quando hanno trionfato nell’ultima BJK Cup, battendo la Slovacchia grazie a Lucia Bronzetti e Jasmine Paolini. Di quella edizione, più che la finale, il match più duro fu quello con la Polonia in semifinale, che l’Italia ha vinto al terzo match, quello del doppio, grazie alle due campionesse olimpiche di Parigi 2024, Paolini ed Errani.

L’ultima sfida tra Italia e Cina risale all’ormai lontanissimo 2007, quando la nostra Nazionale vinse con un secco 5-0 nei quarti di finale dell’ex Fed Cup, dove le azzurre di Francesca Schiavone si arresero in finale contro la Russia, che vinse l’edizione di casa per 4-0. Adesso l’aria è cambiata, con la Cina che è migliorata e che può contare su giocatrici di livello nel doppio come Wang Xinyu, argento nel doppio misto alle Olimpiadi di Parigi nel 2024 insieme al tennista Zhang Zhizhen, con la squadra che sarà orfana di Zheng Qinwen, ancora non ripresa del tutto dall’operazione al gomito.

L’Italia parte quindi favorita per la vittoria finale, con la speranza che non sia il doppio ad essere decisivo ma che la Nazionale di Garbin riesca a chiudere i giochi già nei due singolaristi che presumibilmente vedranno in campo Paolini e Lucia Bronzetti, già eroina nella scorsa edizione di Malaga. Il match tra Italia e Cina inizierà alle 11.00 (17 ore locali), con la Nazionale di Liu Feng che giocherà in casa allo Shenzhen Bay Sport Center di Shenzen, città che ospiterà l’intera fase finale di questa bellissima BJK Cup, che OA Sport vi racconterà grazie alla cronaca testuale in Diretta LIVE! Buon divertimento a tutti!