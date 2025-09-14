LIVE GP Montreal 2025 in DIRETTA: Tadej Pogacar a caccia del tris

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Grand Prix de Montréal 2025, seconda tappa canadese di avvicinamento agli ormai imminenti Mondiali in Ruanda (21-27 settembre). Nella giornata di venerdì abbiamo assistito alla splendida vittoria di Julian Alaphilippe nel GP de Québec. Il veterano francese ha preceduto il connazionale Pavel Sivakov, ottima terza piazza per l’azzurro Alberto Bettiol.

Il percorso odierno si presenta con difficoltà altimetriche più considerevoli. Saranno 209.1 i km da percorrere, partenza e conclusione fissati a Montreal, da segnalare i 3899 metri di dislivello. L’impostazione del tracciato è similare al GP de Quebéc, trattasi di un circuito di 12.3 km da ripetere 17 volte, Avenue Park sarà la cornice dell’evento. Tre le asperità da scalare, Côte Camillien-Houde la prima dopo trecento metri dal via, 1.8 km all’8% di pendenza media. I corridori si imbatteranno poi in una sezione in discesa, per giungere al sesto km al secondo scoglio della corsa, la Côte de Polytechnique (780 m al 6%). Da qui al traguardo sarà un continuo saliscendi, con la terza ed ultima salita posta al km 10. Lo strappo di Pagnuelo (534 m al 7,5%) potrebbe riservare gli attacchi decisivi, in virtù del suo vicino posizionamento alla linea d’arrivo. Linea d’arrivo che sarà preceduta da una breve rampa di 560 metri al 4% di pendenza media.

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) parte favorito indiscusso, sua l’edizione passata e quella del 2022. L’astro sloveno non ha brillato nella classica di venerdì (ventinovesimo), piazzamento comprensibile dato il lungo periodo di riposo. Oggi va a caccia del tris, il percorso è perfettamente congeniale alle sue caratteristiche, i sigilli del passato non sono un caso. Tenteranno di stare alle sua calcagna vari corridori, quali Mattias Skjelmose (Lidl – Trek) e Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team). Il transalpino è ringalluzzito dal successo nel GP de Quebéc e non va assolutamente sottovalutato. Da visionare con attenzione anche le prove di Paul Lapeira (Decathlon AG2R La Mondiale Team) e del belga Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike), per l’Italia riponiamo le speranze in Alberto Bettiol (XDS Astana Team), in fiducia dopo il podio dell’altro ieri.

