GP Montreal 2025: Tadej Pogacar a caccia del tris, occhio ad Alaphilippe

Secondo appuntamento in terra canadese per il World Tour di ciclismo maschile. Dopo quello in Quebec, spazio domani, nella serata italiana, al Grand Prix Cycliste de Montréal, giunto alla sua quattordicesima edizione.

PERCORSO

Percorso praticamente identico a quello della scorsa edizione con partenza ed arrivo a Montreal dopo ben 209,1 chilometri, con 3899 metri di dislivello. Il circuito si svilupperà attorno a Avenue Parc e la corsa sarà sicuramente più impegnativa rispetto al GP del Quebec corso ieri. Si inizia infatti subito a salire con la Côte Camillien-Houde (1,8 km all’8% di pendenza media). Una breve discesa porterà ai piedi della Côte de Polytechnique (780 metri al 6% di pendenza media) e successivamente sullo strappo di Pagnuelo (534 metri al 7,5% di pendenza media). La Côte Camillien-Houde sarà poi ripetuta per sedici volte, con 2.3 chilometri al 6,2% di pendenza media nei diciassette giri previsti e nel finale, sarà una rampa di 560 metri al 4% a portare verso il traguardo di Montreal.

FAVORITI

Tadej Pogacar va a caccia del tris. Lo sloveno è campione in carica e si è imposto anche nel 2022: due partecipazioni, due vittorie. Il fuoriclasse della UAE Team Emirates – XRG non può che essere il super favorito, un paio di gradini sopra tutti. Occhio però a Julian Alaphilippe, autore del colpaccio in Quebec. Altri nomi da seguire quelli di Mattias Skjelmose, Oscar Onley e Tiesj Benoot. In casa Italia ci si affida ad Alberto Bettiol, terzo ieri in Quebec.