LIVE F1, GP Italia 2025 in DIRETTA: Leclerc cerca il colpaccio nel sabato di Monza

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata del Gran Premio d’Italia, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2025. A Monza entra nel vivo il week-end con le qualifiche che assegneranno la pole position e stabiliranno tutta la griglia di partenza per la gara di domenica. Spazio anche per la terza ed ultima sessione di prove libere.

Charles Leclerc guida i sogni di tutti i tifosi ferraristi. Dopo la strepitosa vittoria di dodici mesi fa il monegasco vuole provare a ripetersi nel tentativo di riscattare un’intera stagione. Dopo il doppio zero di Zandvoort la Ferrari è ripartita con tutt’altro passo infiammando il pubblico italiano nella prima giornata di Monza: Lewis Hamilton è stato il più veloce di tutti nelle FP1, mentre Leclerc ha chiuso al secondo posto entrambe le sessioni.

Dopo la sorpresa delle FP1, nelle FP2 la Mclaren è tornata davanti a tutti con Lando Norris: nel pomeriggio il britannico ha realizzato il miglior tempo dimostrando di essersi già messo alle spalle quanto successo settimana scorsa in Olanda. Meno brillante il venerdì di Oscar Piastri, che però ha disputato una sola sessione di prove.

Nonostante quanto visto nella giornata di ieri i due piloti ‘papaya’ sono i favoriti d’obbligo per conquistare la pole position nel ‘Tempio della velocità’. Oltre ai due ferraristi anche Max Verstappen e George Russell proveranno ad inventarsi un super giri in qualifica per rovinare la festa Mclaren. Attenzione anche alla sorpresa Williams che su un tracciato come quello di Monza potrebbe essere estremamente competitiva.

La giornata inizierà alle 12.30 con il semaforo verde delle FP3 mentre alle 16.00 inizierà la caccia alla pole position. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di tutto il day-2 del GP d’Italia 2025 con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione del sabato di Monza. Buon divertimento!