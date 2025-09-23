CiclismoStrada
Mondiali ciclismo 2025, Remco Evenepoel può battere Pogacar? Nel 2022 ci riuscì…
La prova in linea dei Mondiali di ciclismo in Ruanda si preannuncia come una delle sfide più attese dell’anno, con due fuoriclasse come Remco Evenepoel e Tadej Pogacar pronti a contendersi la maglia iridata. Il belga arriva all’appuntamento forte di una condizione scintillante, certificata dal trionfo nella cronometro iridata di domenica: non solo ha conquistato l’oro, ma ha inflitto uno smacco pesantissimo al rivale sloveno, raggiungendolo e staccandolo nonostante i due minuti e mezzo di distacco alla partenza. Un segnale di forza che potrebbe avere ripercussioni anche sul piano psicologico.
Il precedente che fa ben sperare Evenepoel è quello di Wollongong 2022, quando riuscì a sorprendere tutti con un’azione da lontano e ad alzare le braccia in solitaria, conquistando in Australia la maglia iridata. Da allora i due hanno continuato a incrociarsi sui grandi palcoscenici, con lo sloveno che però è apparso spesso e volentieri superiore sia nelle corse di un giorno che in quelle a tappe.
La chiave, ancora una volta, sarà evitare lo scenario peggiore per il belga: arrivare in uno sprint ristretto contro Pogacar. In quel caso, le chance sarebbero minime, vista l’esplosività e lo spunto del fuoriclasse sloveno. Per questo Evenepoel dovrà riproporre la sua arma migliore, vale a dire l’attacco da lontano, sfruttando il terreno vallonato e selettivo del percorso africano.
L’attesa è tutta per lo scontro diretto di domenica. Da sottolineare che sulla carta appare una sfida a due, ma in un Mondiale spesso e volentieri anche gli outsiders hanno giocato una parte importante.