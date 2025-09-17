LIVE Ajax-Inter, Champions League calcio in DIRETTA: fondamentale partire bene

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Ajax e Inter, valido per la prima giornata di League Phase della nuova edizione della Champions League, dove i nerazzurri esordiscono da finalista dell’anno scorso quando la squadra dell’ormai ex Simone Inzaghi ha perso per 5-0 contro il Paris Saint-Germain di Luis Enrique. Adesso tocca a Christian Chivu dire la sua in una competizione che ha vinto nell’ormai lontano 2010, proprio con la maglia dell’Inter.

La squadra di Milano affronta l’esordio in Champions League con due sconfitte di fila sulle spalle: nel corso della prima giornata di campionato è arrivata la vittoria per 5-0 contro il Torino, per poi perdere a sorpresa contro l’Udinese per 1-2 e contro la Juventus con un pazzesco 4-3. In alcuni momenti di queste due partite, la squadra di Chivu sembrava staccare dalla partita dal punto di vista mentale, con evidenti problemi che il mister rumeno dovrà risolvere velocemente.

Per quanto riguarda l’Ajax padrona di casa, invece, su ben 5 partite giocate per adesso in Eredivise, la formazione di John Heitinga è ancora imbattuta: nel corso della prima giornata di campionato olandese, i Lancieri hanno vinto per 2-0 contro il Telstar, per poi pareggiare 2-2 con l’Eagles, vincere contro l’Heracles 2-0, dividersi il punto con il Volendam con un tiepido 1-1 e vincendo per 3-1 nella sfida casalinga con lo Zwolle.

PROBABILI FORMAZIONI

AJAX (4-3-3): Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Klaassen, Taylor, Regeer; Berghuis, Weghorst, Godts. All. Heitinga.

INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, de Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Bonny. All. Chivu.

La sfida inizierà alle 21.00 e verrà disputata nella Johan Cruiff Arena di Amsterdam, stadio intitolato al fenomeno ormai scomparso dell’Olanda degli anni 70′. L’Inter di Chivu, pur venendo da due sconfitte di fila, parte favorita con la speranza che la squadra italiana possa riprendersi subito e che lo possa fare in Champions League: tuttavia, l’Ajax sembra essere in forma e i nerazzurri non potranno permettersi cali di concentrazione. OA Sport vi invita a seguire il match grazie a questa cronaca testuale in Diretta LIVE! Buon divertimento!