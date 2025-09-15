Laver Cup 2025, chi parteciperà? L’elenco completo di Europa e Resto del Mondo

Da venerdì 19 a domenica 21 settembre al Chase Center di San Francisco si disputerà la Laver Cup 2025 di tennis, con la tradizionale sfida tra Europa e Mondo: il Vecchio Continente detiene il trofeo, vinto lo scorso anno a Berlino, e proverà a difendere il titolo negli Stati Uniti.

Il capitano del Team Europa è Yannick Noah (ereditato il posto di Bjorn Borg), che avrà come vice Tim Henman: la squadra sarà composta da Carlos Alcaraz (numero 1 del mondo), Alexander Zverev (3), Holger Rune (11), Casper Ruud (12), Jakub Mensik (17) e Flavio Cobolli (25).

A guidare il Team Mondo, invece, sarà Andre Agassi (prende il posto di John McEnroe), il quale avrà come vice Patrick Rafter: a comporre la formazione saranno Taylor Fritz (5), Alex de Minaur (8), Francisco Cerundolo (21), Alex Michelsen (32), João Fonseca (42) e Reilly Opelka (62).

FORMAZIONI LAVER CUP 2025

TEAM EUROPA

Carlos Alcaraz (Spagna)

Alexander Zverev (Germania)

Holger Rune (Danimarca)

Casper Ruud (Norvegia)

Jakub Mensik (Cechia)

Flavio Cobolli (Italia)

Capitano: Yannick Noah (Francia)

Vicecapitano: Tim Henman (Regno Unito)

TEAM MONDO

Taylor Fritz (Stati Uniti)

Alex de Minaur (Australia)

Francisco Cerundolo (Argentina)

Alex Michelsen (Stati Uniti)

João Fonseca (Brasile)

Reilly Opelka (Stati Uniti)

Capitano: Andre Agassi (Stati Uniti)

Vicecapitano: Patrick Rafter (Australia)